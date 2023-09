Éghezée : Une académie à Leuze pour former les gentlemen de la bière

Kevin Lhoest est actif dans le monde de la bière depuis une bonne dizaine d’années. On peut même dire de lui qu’il est tombé, tout petit, dans la marmite. "Même au resto, mon papa n’a jamais bu de vin", sourit-il. "Et moi, je suis encore d’une génération pour laquelle il y avait de la Piedbœuf sur la table, à la cantine de l’école."

Kevin a rapidement voulu faire de la bière un métier.

Des études d’ingénieur malheureusement avortées, un apprentissage du brassage chez les judicieux artisans de Novabirra, une fibre commerciale, Kevin fera aussi ses armes chez le géant InBev. "J’ai eu la chance d’y vivre aussi un moment où l’on a voulu à nouveau parler avec nos clients plus de bière que de ristournes", commente Kevin.

C’est durant cette période qu’il suit la formation "Cicerone", référence mondiale brassicole. "Les techniques de brassage, le service impeccable de la bière, son histoire, sa culture… C’est tout cela que je veux partager au sein de Hoptimalt. Le but est de former de vrais gentlemen, et women, de la bière." Qu’on soit pro du secteur et amateur passionné par le sujet. Et il y a du boulot. "Dans un bon resto en Belgique, quand le sommelier arrive, il y a tout un cérémonial pour présenter la bouteille, l’ouvrir, vérifier qu’elle n’est pas bouchonnée… Pour une bière, on va généralement vous apporter le verre déjà servi. Et parfois la mousse est déjà bien retombée." Mais avec son académie, Kevin veut apporter sa bulle pour faire pétiller à nouveau tout un secteur.

Les différentes formations, animations, le tarif, l’agenda sur www.hoptimalt.be