Namur: le rideau s’est levé sur la 38e séance du FIFF

Dans son traditionnel discours d’ouverture, Jean-Louis Close a eu envie d’être un peu chauvin ! Il a mis en lumière les Namurois (es) de cette 38e édition qui ont un film sélectionné au festival: l’actrice qu’on ne présente plus Cécile de France (avec deux films: Second Tour de et avec Albert Dupontel, et Bonnard, Pierre et Marthe de Martin Provost), le réalisateur Bernard Bellefroid (avec son documentaire Une des mille collines), la réalisatrice Émilie Sornasse, Gembloutoise d’origine (avec Ma semaine avec George Clooney), et la réalisatrice andennaise Paloma Sermon-Daï (avec Il pleut dans la maison), sans oublier le film de Yolande Moreau, La fiancée du poète, tourné en partie dans la capitale wallonne. Cette dernière est aussi à l’affiche de Captives, d’Arnaud des Pallières, avec une belle brochette d’actrices: Mélanie Thierry (présente la semaine prochaine à Namur), Josiane Balasko, Marina Foïs, Carole Bouquet, Lucie Zhang et Dominique Frot.

Pour Nicole Gillet, ce FIFF est aussi l’occasion de voir de nombreux films issus de toute la francophonie au sens large et de soutenir la jeune génération active dans le 7e art.

Elle souligne notamment que le film d’ouverture Quitter la nuit (avec l’actrice belge Veerle Baetens au casting) est l’œuvre de la jeune réalisatrice belge Delphine Girard. Il s’agit de l’adaptation de son bouleversant court-métrage baptisé Une sœur, qui avait été primé à Namur avant d’être nommé aux Oscar en 2020.

Nicole Gillet en a profité pour mettre aussi l’accent sur les 25 courts-métrages qui seront présentés tout ce week-end au FIFF. "Ce sont ainsi 25 jeunes auteurs et autrices que je vous encourage à découvrir", a-t-elle déclaré. C’est d’ailleurs le court-métrage de Mathias et Colas Rifkiss, La charge mentale, qui a précédé le film d’ouverture.

Parmi les autres jeunes talents, Nicole Gillet a notamment cité la réalisatrice franco-sénégalaise Ramata-Toulaye Sy qui avait reçu un prix au FIFF de Namur en 2021 pour son court-métrage baptisé Astel et qui présente cette année son premier long-métrage Banel et Adama.

La déléguée générale rappelle encore que Paloma Sermon-Daï avait remporté le Bayard d’Or en 2020 pour son documentaire Petit Samedi.

Selon elle, soutenir la jeune génération, c’est aussi proposer des séances et des animations au public scolaire. Et d’insister sur l’importance du FIFF Campus.

"Le regard de ces jeunes est important. Le jury junior ne se trompe pas. Il a le regard ouvert", a-t-elle ajouté, avant de remercier la solide équipe de permanents et de bénévoles sans qui ce festival ne pourrait avoir lieu.

C’est donc parti pour une semaine d’émotions cinématographiques jusqu’au 6 octobre, date à laquelle le FIFF se clôturera avec la projection, dès 20 h 15, du film Les rois de la piste, de Thierry Klifa (avec Fanny Ardant, Mathieu Kassovitz et Nicolas Duvauchelle notamment).

Dans la foulée, une soirée (la seule) sera prévue dès 22h à la Nef avec la DJ Voodoo Mama. Les autres soirs, le public est convié à l’Extérieur Nuit, place Chanoine Descamps, le bar partenaire du festival, puisqu’il n’y a désormais plus de chapiteau place d’Armes.

Toutes les infos pratiques et la programmation sont sur www.fiff.be.