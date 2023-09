Sambreville: Trente ans de lutte contre les assuétudes au centre Zéphyr

L’équipe actuelle est composée de trois psychologues, d’une infirmière en santé mentale et d’une coordinatrice du centre. Si les défis et les moyens pour les rencontrer ont augmenté, l’équipe du centre privilégie toujours un suivi avec de la discrétion (le centre est implanté dans une maison d’habitation à Auvelais) et une large accessibilité. Si les portes sont ouvertes pour les consommateurs d’alcool, de drogues dures et duces, elles sont aussi ouvertes aux personnes abstinentes ou souffrant d’autres pathologies comme la dépendance affective et bien évidemment l’entourage de la personne souffrant d’assuétudes.

Ne pas stigmatiser les personnes

"Les proches sont un levier thérapeutique très important, détaille Dyna Delle Vigne, coordinatrice du Centre. C’est bien souvent la famille qui amorce la première rencontre avec le centre. Les parents et enfants sont importants dans le suivi." Le Centre Zéphyr travaille avec de nombreux partenaires, comme l’IDEF, le Planning familial, Excepté Jeunes ou encore le CPAS. Cette collaboration se traduit également au sein du GIAS (Gestion intégrée des assuétudes à Sambreville), un projet qui rassemble les intervenants issus du milieu psycho-médical-social de Sambreville. Les missions principales sont d’informer et de sensibiliser les professionnels à la problématique des addictions, favoriser l’accompagnement des usagers au travers d’un réseau pluridisciplinaire et de développer des actions communes en matière d’assuétudes.

En 30 ans, le Centre Zéphyr a développé une expérience en santé mentale qui doit lui permettre d’affronter les défis qui l’attendent.

Zéphyr, rue de Falisolle 420, 5060 Auvelais – 071/89 75 01 ou 0496/12 37 79 ou zephyr.sambre@chrsm.be