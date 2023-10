Jemeppe-sur-Sambre : les six grands soirs du cirque Stromboli, du 7 au 15 octobre 2023

Jemeppe s’apprête à faire son cirque, sur la pelouse de son hall sportif. Ce paradis perdu des adultes et ce monde enchanté des enfants.

Qu’une commune soutienne cette itinérance bariolée faisant escale chez elle, et offre 100 places à prix réduit à ses citoyens fragilisés, ce n’est pas courant. On la voit mieux les convier à une pièce de théâtre ou à un concert. C’est sans compter qu’un enfant de Moustier, Martin Dorchain, 26 ans, jadis très impliqué dans le scoutisme, a réalisé son rêve d’enfant: il est devenu clown. Pas un clown blanc, qui remet dans le droit chemin, et encore moins un clown triste, qui feint d’être heureux sous le vernis du rire.

"Je suis un clown auguste", raconte-t-il, un maladroit naïf qui enchaîne les bêtises. Martin, en janvier 2020, a créé son entreprise, Show Product. Spécialisée dans la production de spectacles vivants, elle est adossée au familial cirque Stromboli, fondé en 2007 et que la critique a porté aux nues comme étant le plus emblématique de Belgique, devant le mythique cirque Bouglione.

"J’ai toujours voulu me poser sous un vrai chapiteau et créer ma boîte", souligne Martin.

Trois clowns régionaux : Rogerlito et les Rossinis

Le nouveau spectacle, qui dure 1 h 45, est innovant en ce qu’il mêle la plus pure tradition du cirque à la modernité. Sont programmés un show laser réinventé et un second numéro créé aux États-Unis. Baptisé La Grande illusion, celui-ci révèle la directrice du cirque en personne, Régine Mignon, une Gembloutoise. Associé à Show Product, le cirque Stromboli fait des étincelles. Sous son chapiteau, une brochette d’artistes voltigeurs fait sensation, acrobates, équilibristes et trapézistes, ainsi que trois clowns régionaux défiant la bienséance: Rogerlito, de Nivelles, et les Rossinis, de Jemeppe, dont Martin Dorchain.

Stromboli, c’est encore un cheval, Cyclone, et un chameau, et on en reste là avec la ménagerie. Depuis 2014, les cirques ne peuvent plus faire entrer dans l’arène des animaux sauvages. Adieu fauves et éléphants au nom du nécessaire bien-être animal.

"Un seul désir m’anime", a martelé Martin Dochain dans la salle des mariages de sa chère commune: "Celui de pouvoir, même un instant, transmettre au public ma passion pour le cirqueLe pari sera à coup sûr réussi.

Le Moustiérois ne fera pas le clown toute sa vie. Il s’entraîne actuellement au funambulisme. Son existence de nomade, à suivre le cirque de sa vie, ne le fait pas oublier le cher pays de son enfance où il s’est rêvé en clown. "Pour me ressourcer, je viens toujours reprendre des bouffées d’air à Jemeppe-sur-Sambre", conclut-il.

Un grand classique de la légende du cirque : des dompteuses du feu. ©Cirque Stromboli

Les clowns Rossinis de Moustier défient la bienséance : ni blancs ni tristes mais augustes, reconnaissables à leur nez rouge. ©Cirque Stromboli

Le nouveau spectacle dure 1h 45. Il innove en mêlant pure tradition du cirque, qui fait rire, et modernité, qui en jette plein les yeux. ©Cirque Stromboli

Infos et réservations au 0494/62 00 86. Le cirque Stromboli a sa page Facebook et son site internet: www.show-product.com/jemeppe

Au cirque, on éclate de rire mais on retient aussi son souffle devant les numéros acrobatiques. ©Cirque Stromboli