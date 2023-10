Namur : les VIP du FIFF 2023 sur le beau parquet de l’Extérieur Nuit

"Je crois que c’est la plus vieille enseigne horeca qui a gardé le même patron pendant 40 ans", souligne son fondateur, Claudy Genette.

L’Extérieur Nuit, "parce que je voulais absolument un nom composé", c’est une institution du cœur historique de Namur, haut lieu de la branchitude namuroise, où les garçons et les filles de toutes générations aiment suspendre le temps et refaire le monde. Dont l’atmosphère électrique a sûrement contribué çà et là à l’écriture de belles histoires sentimentales.

Depuis hier soir, vendredi, les sentiments ont décuplé et les émotions sont montées en gamme. Car le célèbre Extérieur Nuit a été propulsé partenaire du Festival international du film francophone (FIFF) de Namur. À ce titre, il accueille les réceptions VIP d’après séances, pour lesquelles il faut sortir un carton, et ses brochettes de beautiful people, personnalités de tous horizons et sponsors ayant des titres et des qualités.

"Nous avons toujours travaillé avec le FIFF, mais c’est la première fois que nous y sommes autant investis", souligne son patron, que nous rencontrons à quelques heures de l’entrée de sa grande maison dans la lumière. "Ils ont juste changé la décoration, déroulé des roll up publicitaires, et placé un bel éclairage dans la véranda", poursuit-il. Cet espace pour VIP a été baptisé CinéVox.

Pour la petite histoire, le festival et le bar-restaurant ont presque le même âge.

"Quand nous avons ouvert, le 11 septembre 1987, nous étions innovants", se souvient Claudy Genette. L’Extérieur Nuit a inauguré son business nocturne à petit trot, au numéro 4 de la rue Saint-Loup, avant de l’enraciner place Chanoine Descamps.

"À l’époque, ce qui était exceptionnel, c’était d’avoir un bar donnant sur la place Chanoine Descamps cou plé à un restaurant ayant ses fenêtres sur la rue du Président", rappelle le patron. Entre les deux, une belle cour intérieure qui fait office de patio.

Les Visiteurs en téléphérique

Le festival, pour la première fois, se pare ainsi d’un décor pittoresque patiné par les siècles. Il change d’époque. Ni tapis fuchsia ni vélum crème comme sous le chapiteau, mais le vieux parquet de chêne du restaurant Fenêtre sur cour, momentanément fermé, et une véranda de fer forgée au début du XXe siècle, par l’atelier namurois Heuvy. Au sol, des carreaux de ciment fleuris d’ancienne cuisine. Et, un peu partout, des plaques fleurant le passé.

"Avec 96 vitres, on dépasse le nombre de vitres au m2 du tout Namur", s’amuse le patron historique de l’établissement.

Sans être un grand cinéphile, Claudy Genette, en sa qualité de patron de zinc branché, a entretenu d’intimes relations avec quelques stars du cinéma français, à commencer par Benoît Poelvoorde qui a laissé quelques souvenirs de mémorables "pasquèye".

Son livre d’or témoigne de bien d’autres passages, de Cécile de France à Christian Clavier, en passant par… Claudy s’interrompt. Il cherche dans sa mémoire. "Allez, il joue dans les Galettes de Pont-Aven ." Le franc finit par tomber. Ah, ce cher Jean-Pierre Marielle, celui qui, contemplant un cul (au cinéma, pas chez Extérieur Nuit, utile précision), s’était écrié, comme frappé par la grâce devant une illumination divine: "Ah, nom de Dieu de bordel de merde."

Il se souvient encore de l’équipe des Visiteurs 3-La Terreur, qui a débarqué à Namur en 2015, et qu’on a notamment vu tourner au musée des Arts anciens. "Le réalisateur, Jean-Marie Poiré, avait privatisé l’établissement." Outre Christian Clavier, Jean Reno, Marie-Anne Chazel (la fameuse Zézette du Père Noël est une ordure), Franck Dubosc et Karin Viard avaient été de cette virée belgo-namuroise.

Entre autres reliques accrochées, les VIP du FIFF 2023 ne pourront pas rater cette curiosité suspendue: une cabine de téléphérique vintage griffée des Sixties, surplombant la cour sur un fil long de 17 mètres. "Ils étaient presque tous montés dedans. J’ai des photos, mais j’ai signé avec eux un accord de discrétion."

Claudy Genette espère secrètement que Cécile De France reviendra boire une pinte dans son Extérieur Nuit.