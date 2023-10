Assises de Namur : douilles, ADN, recherches Internet, pourquoi Vandy ne pouvait plus nier !

Francis Vandy, ancien membre de la police judiciaire fédérale, a été reconnu coupable d’un meurtre et d’un assassinat et d’infractions à la loi sur les armes le 29 septembre 2022 et condamné à 25 ans de prison par la cour d’assises du Hainaut. Décision qui a été cassée par la cour de cassation le 8 février 2023.

Les faits ont été commis le 28 août 2019 à Forchies-la-Marche (Fontaine-l’Evêque) sur deux frères d’origine roumaine. C’est la famille des deux frères, âgés de 47 et 45 ans, qui a signalé le 29 août leur disparition inquiétante alors qu’ils étaient partis pêcher dans la région de Courcelles, à bord de leur Opel Zafira, une voiture suspecte qui a été signalée à Forchies-la-Marche au même moment. Les corps ont été découverts à proximité des étangs le 29 août vers 22h, des orifices balistiques ont immédiatement été constatés sur les visages des deux victimes.

Francis Vandy, propriétaire de l’étang, a immédiatement été considéré comme suspect. Le fils d’une des victimes a en effet déclaré que Vandy les avait surpris alors qu’ils pêchaient sur place quelques mois plus tôt et qu’il avait tiré vers le sol en leur direction. Questionné, Vandy affirmait dans un premier temps qu’il n’avait rien à voir avec ce double meurtre.

Lors d’une perquisition, de nombreuses armes ont été retrouvées chez Vandy. Son ordinateur a révèlé que juste après les faits, il a effectué des recherches sur les termes suivants : “légitime défense”, “ADN”, “démence fronto-temporale”. La douille trouvée sur place a permis d’indiquer que la balle à tête creuse tirée provenait d’un Glock, arme utilisée par les services de police, auxquels avait appartenu par le passé l’accusé. L’ADN des victimes a par ailleurs été trouvé sur les effets personnels de l’ancien policier, tout comme sur une canne à pêche retrouvée chez Vandy.

Questionné au sujet des faits, le suspect évoquait dans un premier temps des coïncidences et faisait état de trous de mémoire quant à son emploi du temps le soir du double homicide. Il a finalement avoué les faits le 13 janvier 2020, lors d’une déclaration spontanée. Il explique que ses “agresseurs” se sont jetés sur lui “comme des bêtes sauvages” et que, “fou de rage et fou de douleur” suite à un coup reçu dans le ventre, il a fait feu. Il déclarait “avoir tué pour ne pas être tué” et expliquait qu’il a nié dans un premier temps les faits, “le temps de mettre sa famille en sécurité et à l’abri de représailles”.