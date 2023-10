Floreffe-Franière : la Sambre sera élargie pour permettre à de plus gros bateaux de se croiser (vidéo)

Directeur et porte-parole du SPW Mobilité et Infrastructure, Serge Toussaint contextualise: "La Sambre a été dimensionnée dans les années 60 pour des bateaux de 1 350 tonnes, avec 8,5 m de large et 88 m de long. À l’heure actuelle on désire faire passer des bateaux de 110 m de long et 2 000 tonnes avec 11,4 m de large. Comme nous comptons sur l’arrivée de beaucoup de bateaux de 2 000 tonnes, il convient de réaliser des zones de garage pour que les gros bateaux puisent se croiser."

Le SPW entend réaliser aussi des bassins de virement pour que les embarcations puissent se retourner et repartir dans l’autre sens.

Le môle sera supprimé

"L’élargissement prévu est de l’ordre de 17 mètres au plus large (mesurés au fond de la rivière, soit +-12 m au niveau du RAVeL) sur une longueur totale de 520 mètres (pour 300 mètres de longueur de croisement utile), reprend Serge Toussaint. Le terrain jouxtant la zone de travaux sera déboisé pour y permettre le stockage des terres excavées lors du chantier. La zone sera ensuite replantée et des aménagements environnementaux (création de 2 zones de développement biologique en lien avec la Sambre) seront créés. Le chemin de fer ne sera pas impacté. Par contre, le môle qui sépare la rivière du bassin de virement sera retiré pour permettre la giration des bateaux de 110 m qui, pour le moment, ne savent pas le faire dans le bassin de virement." La nouvelle berge, elle, sera constituée d’un mur vertical en béton. Mais si on élargit, la Sambre sera-t-elle moins profonde ? "Non soit on garde la même profondeur soit on l’augmente car les bateaux plus gros s’enfoncent plus."

©EdA-Vincent Lorent

Les essais de carottage sont aujourd’hui terminés. "Ils servent à déterminer la profondeur et le type de roche présents dans le sous-sol, afin, d’une part, de confirmer les hypothèses prises pour le dimensionnement des nouvelles berges verticales, et, d’autre part, pour que les entreprises puissent estimer correctement le prix des forages à réaliser dans le cadre du prochain marché (fondations profondes). Les calculs sont encore en cours, nous n’en avons pas les résultats actuellement. "

Naturellement qui dit travaux dit déviation pour les adeptes de la mobilité douce. "Une déviation du RAVeL, assez longue, sera mise en place pendant toute la durée du chantier. "

©EdA-Vincent Lorent

Le cahier des charges d’élargissement n’est pas encore finalisé mais la passation du marché est prévue au premier semestre 2024, pour une réalisation prévue entre mi-2024 et mi-2025.

Des changements à Auvelais, Ham, Jemeppe, Malonne et Mornimont

D’autres projets du genre sont-ils prévus à d’autres endroits de la Sambre ? "Oui, il y a deux autres zones d’élargissement qui sont prévues, à Ham et Jemeppe ainsi que la rectification d’une courbe à Mornimont, en aval de l’écluse. Par ailleurs, les bassins de virement de Bauce (Malonne) et d’Auvelais seront également modifiés pour qu’ils puissent accueillir des bateaux plus grands. Enfin, un quai de stationnement/chargement sera construit à Malonne. Tous ces travaux sont programmés dans le cadre du projet Seine-Escaut qui est cofinancé par l’Union européenne. "