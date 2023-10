Le CHRSM – site Sambre propose de nouvelles consultations !

L’hôpital se veut “à taille humaine” et renforce sa proximité avec les patients. “Grâce à ces nouvelles consultations extra-muros, notre équipe vise à améliorer l’accessibilité des soins. C’est une nouvelle dynamique au service des patients, pour être au plus proche des habitants de la région”, se réjouit le Dr Sarah Djadoun, Directrice médicale du site. “Chaque jour, nous fournissons les meilleurs soins médicaux à nos patients. Dans une recherche constante d’évolution et de proximité, nous avons souhaité proposer de développer ce projet. C’est la raison pour laquelle nos médecins se rendent disponibles, dans un cadre confortable et pratique, en dehors de l’hôpital”, explique Gilles Mouyard, le président du CHRSM.