Philippeville: la carrière de marbre rouge de Neuville demande une extension d'1,67 ha

Il est vrai que le site d’extraction actuel (aussi appelé du Pré Picard), d’une superficie de 4,5 ha, est particulièrement discret. Il est situé à l’écart des habitations au sud de Neuville et à l’ouest du lieu-dit "Haie Thomas", aux abords de la rue des Carrières et non loin de la N5/E 420.

Le gisement actuel est épuisé

Cette réunion constituait un préalable à la demande de révision du plan de secteur en vue d’y inscrire une extension de la carrière de 1,67 ha. Cette extension est pour l’instant inscrite en zone agricole et forestière au plan de secteur. Le but est, dans un premier temps, de passer en zone d’extraction. Le demandeur est la société familiale Samavic, propriétaire des lieux depuis 1998, une succursale de l’entreprise SA E.Victor-Meyer (basée à Malmedy).

"Le gisement actuel de marbre rouge est épuisé, a expliqué Pierre Anrys, du bureau d’études ARCEA en charge du dossier de demande de révision. Cette petite extension en direction de la N 5 permettra de poursuivre l’activité du site durant une trentaine d’années. Le rythme d’exploitation ne subira pas de changement par rapport à la situation présente. Les impacts en termes de visibilité, de biodiversité ou sur l’agriculture sont très limités. Ce ne sont pas des terres riches. Il n’y aura pas non plus de répercussions sur la nappe phréatique avec des eaux d’exhaure. Au terme de l’exploitation, le site sera aménagé en espace vert avec un plan d’eau." Sur le plan de la mobilité, les quelques camions quotidiens rejoindront directement l’échangeur de la Quercinelle via une route agricole parallèle à la N 5.

À l’heure actuelle, la carrière de Neuville (lieu d’un ancien massif corallien fossile) produit 20 000 tonnes (11 000 m3) de pierres par an, pour un chiffre d’affaires de 390 000 €. Pour moitié, il s’agit de marbre rouge. L’autre moitié est appelée marbre gris et est aussi valorisée. Deux ouvriers travaillent sur place.

Un matériau noble

"Nous ne produisons pas de gros blocs de marbre à Neuville, explique Martine Victor, administrateur délégué de la SA E.Victor-Meyer (basée à Malmedy) et propriétaire du site de Neuville avec Samavic. Sous la forme de gravier ou de concassé, notre marbre rouge est utilisé dans l’industrie de béton architectonique pour la fabrication de dalles, comme graviers décoratifs pour jardins ou encore pour remplir des gabions. Cette pierre est trop noble pour servir de soubassement aux routes. Nos produits ont notamment été exploités pour le Village Olympiques de Londres ou à EuroDisney. Le marbre gris est aussi valorisé dans le béton précontraint: hourdis, linteaux…".

Avec Martine Victor, sa sœur Sabine et leur mari respectif, c’est déjà la deuxième génération aux commandes de l’entreprise SA E.Victor-Meyer et Samavic. Implantée à Malmedy et à Hermalle-s-Argenteau (Oupeye), la société emploie une cinquantaine de personnes et est active dans la marbrerie, la production de granulats, de gabions, d’éléments en béton précontraint…

"Depuis 43 ans, nous sommes une entreprise familiale qui vise la durabilité et la satisfaction maximale des clients", a insisté Martine Victor lors de la réunion d’information. Personnellement, j’ai toujours vécu dans le milieu de l’exploitation de la pierre, un produit noble et durable."

Il est encore possible d’envoyer ses remarques ou observations au collège communal de Philippeville ces quinze prochains jours. Samavic espère la révision du plan de secteur début 2024 et, dans le meilleur des scénarios, obtenir le permis d’exploiter à la fin 2024. Pour obtenir ce dernier, une nouvelle enquête publique devra être organisée.