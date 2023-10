Tribunal correctionnel de Namur: Ils ont été de gros dealers, "Mais il ne faut pas les tuer civilement"

Un an et demi pour trouver un interprète guinéen

Le dossier soumis au tribunal correctionnel de Namur ce lundi matin aurait a priori tout du "stup classique", malgré les quantités importantes évoquées et la durée longue du trafic. Mais il interpelle à plusieurs égards quant à l’issue pénale vers laquelle on se dirige.

Premier élément étonnant: le délai. L’enquête, menée par la police judiciaire fédérale de Namur au départ d’écoutes téléphoniques a abouti donc à six arrestations en février 2019. Dès leurs premières auditions, les suspects reconnaissent plus ou moins avoir vendu de la drogue. "J’allais aux Pays-Bas chercher la marchandise environ une fois par semaine et je touchais 100 €", concède Boubakar, 30 ans. Mohamed, 39 ans, se présente aussi comme un simple convoyeur mais d’après le parquet, il était un des dirigeants du trafic depuis 2015. Amadou, 46 ans, vendait lui juste pour financer sa consommation de cannabis. Quant à Patrick, il reconnaît avoir vendu aussi de la cocaïne et de l’herbe en quantité pendant plus d’un an. Chez lui on a retrouvé 30.000€ dont il reconnaît qu’ils provenaient de son commerce illicite.

Avec des faits et un dossier relativement simples, on s’étonne donc, du côté des avocats de la défense, que l’affaire arrive au tribunal plus de quatre ans plus tard. "L’instruction est clôturée après environ un an puis on reste des années sans un acte de procédure" rappelle Me Delhez qui défend Amadou. "On a notamment perdu un an et demi parce qu’on ne trouvait personne pour traduire des conversations téléphoniques entre les protagonistes en dialecte guinéen" relève Me Séverine Meurice pour Patrick, qui n’était en plus pas concerné par les conversations puisque pas guinéen et qu’il n’a eu aucun contact avec les autres.

Toujours est-il que 4 ans et demi après les derniers faits, les avocats ont beau jeu de plaider le dépassement du délai raisonnable. Les peines de prison requises par le parquet, de deux ans à 37 mois de prison avec sursis, auraient d’autant moins de sens, disent-ils, que les prévenus ont tous, depuis leur sortie de détention préventive, un comportement irréprochable. Au vu du délai écoulé et malgré l’importance du trafic, on se dirige vers des suspensions du prononcé de la condamnation.

Des sanctions financières démesurées

Les gaillards pourraient donc s’en tirer sans une mention au casier judiciaire qui compliquerait leur réintégration socio-professionnelle. Mais l’autre volet des réquisitions du parquet a de quoi faire les faire frémir. Sur base de ce qu’ils reconnaissent avoir vendu comme drogue, le parquet leur réclame des montants importants. Jusqu’à 250.000€ de confiscations dans le cas de Mohamed: "Lui qui est père de famille et a retrouvé du boulot après une formation, ce serait le tuer civilement" affirme Me Ureel. Me Meurice se scandalise même du principe: "On ne comprend pas bien la philosophie de l’État qui dit que cet argent d’origine illégale doit revenir dans sa poche." Et pour illustrer l’absurdité et la démesure de ces sanctions, elle revient sur le parcours de Patrick. A 52 ans, il a un lourd passé de toxicomane et dealer. Condamné à trois ans de prison ferme en 2015, il est allé à fond de peine: "En sortant en 2018, il avait une file d’huissiers devant sa porte car il avait été condamné à 180.000€ de confiscations." Sans emploi, sans revenu, il a cédé à ce qu’il a vu comme seule planche de salut: le deal, à nouveau. Lui comme les trois autres semble totalement rangé depuis 2019. Recharger leurs barques de sanctions financières qu’ils n’auraient jamais les moyens de verser aurait-il un sens, s’interrogent les avocats ? Jugement le 6 novembre.