Assises de Namur : Francis Vandy a tué ses deux victimes d’une balle dans la tête, tirée à bout touchant

Francis Vandy, ancien membre de la police judiciaire fédérale, a reconnu avoir tiré le 28 aout 2019 à Forchies-la-Marche (Fontaine-l’Evêque) sur deux frères d’origine roumaine qui pêchaient au bord de son étang. Les corps des deux victimes avaient été dissimulés dans des buissons.

Des constatations du légiste Beauthier, il ressort que Constantin Tomescu a reçu une balle en plein front, entraînant une fracture du crâne et une hémorragie cérébrale ne laissant aucune chance de survie à la victime. Gabriel Ghelmegeanu a été touché à la base de la narine gauche et est décédé d’une perforation de la carotide et d’une hémorragie cérébrale. Ces observations médico-légales sont compatibles avec les déclarations de l’accusé, selon le Dr Beauthier.

L’expert en balistique Chabotier précise pour sa part que le calibre du projectile utilisé était de 9mm et que celui-ci a été tiré par un pistolet Glock, en contact direct avec la peau au moment du tir. Il s’agissait de balles expansives, semblables à celles utilisées par les forces de l’ordre et qui causent des dégâts plus importants qu’une balle ordinaire.