Bateaux coincés à l’écluse d'Auvelais: un gros manque à gagner pour les bateliers (vidéo)

Le Service Public de Wallonie (SPW) Mobilité et Infrastructures avait annoncé la reprise de la navigation sur la Sambre, à hauteur de l’écluse d’Auvelais, pour le 16 septembre. Mais le prestataire du chantier a accusé un important retard et a demandé à plusieurs reprises au SPW de reporter la date de réouverture. Conséquence: des bateliers ont navigué vers l’écluse et sont désormais coincés depuis deux semaines devant l’écluse. "Je transporte 265 tonnes de blé, raconte Yann Verhaege, un capitaine français. Je devais vider mon chargement le 20 septembre aux Pays-Bas mais, comme vous le voyez, je suis bloqué ici."