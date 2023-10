Décès de Singh Harjot, demandeur d'asile, à Namur: "Sa mort ne doit pas rester dans l'anonymat"

À la lecture de l’article, Jean-Luc Marchand, responsable de l’accueil de jour à la Croix-Rouge de Jambes, comprend bien vite qu’il s’agit de celui qu’il hébergeait chez lui depuis 14 mois. Il contacte la police et fait part de la disparition de Singh Harjot, d’origine indienne, en Belgique depuis 12 ans. Le jeune homme avait 37 ans.

Puisque son pays n’est pas en guerre, il n’a jamais pu être reconnu comme réfugié. "L’ambassade d’Inde ne répondait jamais à nos demandes. On voulait le rendre apatride. C’était trop long, il n’était moralement plus apte", partage Jean-Luc. Il s’était, peu de temps avant, cassé la clavicule et avait régulièrement, sans doute lié à son stress, de gros maux de ventre. "Tout ce qu’il demandait, c’était de travailler pour pouvoir se payer un logement", résume son hôte. Mais sans papier, pas de boulot officiel. "Ça me révolte, des cas comme le sien. Mais je suis impuissant pour mettre des choses en place. On ne peut pas catégoriser tous les immigrants de la même manière, tant leurs raisons d’être là sont différentes. Ils cherchent tous du travail mais ce n’est pas possible de devenir quelqu’un, de s’intégrer, si on ne leur donne pas cette simple possibilité." Dans l’angoisse de ne jamais savoir où aller travailler, il disait toujours "Moi quoi faire ?" avec la discrétion et la gentillesse qui le caractérisait, rapporte Jean-Luc Marchand. C’était le flou depuis trop longtemps.

Enterré dans le cimetière des indigents

Jean-Luc Marchand parle d’une vie de solitude et d’une mort qui l’a d’autant plus été. Singh Harjot était arrivé en Belgique sous l’impulsion de ses parents restés en Inde. "Que c’est mieux ici, beaucoup arrivent avec cette idée. Mais ce n’est pas si drôle", dit le responsable de l’accueil jambois. Employé dans des car-wash, Singh Harjot passait son temps à se cacher.

Les pompes funèbres mandatées par la ville de Namur ont organisé une cérémonie d’au revoir un peu plus digne que l’avait été sa vie. "Le curé, l’abbé Francesco, un ami, est venu faire la bénédiction. Des collègues de la Croix-Rouge sont venus aussi, les voisins du village chez qui il est allé travailler. Je ne pensais pas que ça se serait fait de cette manière-là. Il allait tondre les pelouses, nettoyer les maisons."

La population maghrébine ou algérienne connaît le même sort de non-reconnaissance en tant que réfugié. Une première reconnaissance donne droit à un séjour limité d’une durée de cinq ans en Belgique. Après cinq ans à compter de l’introduction de la demande de protection internationale, le réfugié peut se voir octroyer un droit de séjour illimité. "C’était compliqué de s’investir là-dedans, il fallait un avocat mais ils sont surchargés. Et un bon avocat, ça a un coût, regrette enfin Jean-Luc Marchand. Il était déjà méconnu aux yeux de tous. Son anonymat, je ne voulais pas que ça reste lettre morte dans le journal."