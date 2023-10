Mettet, puis Fosses : la Zone de secours Val de Sambre se dote de deux arsenaux de pompiers

Vendredi matin, ils se sont vus dotés de deux arsenaux, d’un coup. Deux casernements à taille humaine qui ont été inaugurés l’un après l’autre, en une matinée, dans un climat de joie et de gratitude. À coup sûr un événement voire une fête, à compter le nombre de personnes qui se sont déplacées. Tous les acteurs civils du projet sont là, ainsi que de nombreux élus, issus d’abord des deux communes concernées, Mettet et Fosses, puis des autres communes constituant la zone Val de Sambre, à savoir Sambreville, Jemeppe-sur-Sambre, Sombreffe et Floreffe. Enfin, accueillant tout ce monde, les pompiers, en grande tenue, ayant même déployé une grande échelle.

Le gouverneur de la Province de Namur Denis Mathen a rejoint au premier rang les six bourgmestres, tous présents, ainsi que trois éminences provinciales, le député-président Jean-Marc Van Espen et les députés provinciaux Richard Fournaux et Amaury Alexandre.

La séquence inaugurale doublée a commencé à Mettet, rue Hennevauche, presque en face du supermarché Delhaize, à l’heure du café. Et elle a fini à Sart-Saint-Laurent, derrière le hall sportif, et l’ancien centre de vaccination, à l’heure de l’apéritif. À chaque poste, après les discours, une remise des clefs et un coupé de ruban mitraillé comme une star sous un crépitement d’applaudissements.

Les deux arsenaux sont en tous points pareils, tels des jumeaux, en superficie et en équipements, les plus à la pointe en termes d’économie d’énergie. Un investissement de 1 250 000 € chacun, dicté par des impératifs de sécurité mais aussi par la volonté d’offrir au personnel un cadre de travail et des conditions de garde plus confortables. Une dépense motivée, pour l’un comme pour l’autre, par le devoir imposé aux pompiers de répondre plus rapidement et plus efficacement aux appels de détresse.

La décision de construire ces deux petits postes super-équipés remonte au 30 août 2019. Le conseil de la zone de secours -entité juridique à taille entière – l’a prise à l’unanimité en vue d’optimiser la vitesse de réaction et d’intervention, et d’assurer la meilleure couverture possible en cas d’incendie, d’accident ou de catastrophe survenant à l’intérieur de ses frontières mais aussi dans les zones limitrophes des zones de secours voisines, dont Florennes et Gerpinnes.

Le poste avancé de Sart-Saint-Laurent, édifié derrière le hall sportif, permettra de gagner de précieuses minutes lors des interventions opérées sur la commune de Floreffe. ©DPS

Le poste avancé de Mettet a été bâti à proximité du parc économique et du circuit Jules Tacheny, qui représentent des risques potentiels et accrus. L'inauguration d'un arsenal où se relaient en permanence dix hommes, 24 h sur 24, 7 jours sur 7, constitue un réel atout. ©DPS

Du verre d’eau à la citerne

Ce projet de construction, le colonel Marc Gilbert l’a décroché en lançant aux élus une formule choc qui lui tient de boussole depuis le début de sa longue carrière, sans cesse dégainée, et qui en dit long sur la monstruosité du feu: "Pour éteindre un incendie, il faudra un verre d’eau dans la 1ère minute, un seau d’eau dans la 2e minute et des milliers de litres d’eau dans la 3e minute". Et, à la 4e minute, sauve-qui-peut.

Au-delà des mots, le colonel avait commandé une minutieuse analyse des risques concluant à la nécessité de bâtir deux postes décentrés par rapport à l’arsenal mère de Sambreville. Avantage du poste avancé de Mettet: il permet aux pompiers d'accéder plus rapidement à la RN 98, et donc de garantir des délais d'intervention très courts.

L’accord de principe tombant en 2019 donc, tout est ensuite allé très vite, a rappelé le président de la Zone Val de Sambre, le député-bourgmestre Jean-Charles Luperto. En 2020, le BEP se vit confier la programmation des deux chantiers ainsi que le lancement des procédures de marchés publics de conception et de réalisation. Fin 2021, le collège de zone désigna l’équipe de construction et de suivi d’exécution, composée d’ICM (les locaux de l’étape, puisqu’ils sont basés à Mettet), du bureau d’ingénierie et d’architecture Bsolutions, et du bureau d’architectes Emmanuel Bouffioulx.

La première pierre fut posée en septembre 2022. Il n’aura donc fallu qu’une année pour que ces deux chantiers aboutissent.

Avant l’inauguration du jour, comment Mettet a-t-elle vécu, avec ses vastes campagnes, son circuit Jules Tacheny, et son parc économique comptant pas moins de 41 petites et moyennes entreprises ? Comme la commune ne pouvait courir le risque de rester aussi éloignée de la caserne de Sambreville, le collège communal, dès 2016, un an après la fondation de la zone, a accueilli gracieusement une antenne de secours dans une partie de ses garages dédiés aux travaux, juste en face du circuit. Un choix qui a payé et peut-être sauvé des vies: "Au cours des deux dernières années, déclare le chef de corps, nos services ont assuré pas moins de 2300 missions sur le territoire de Mettet: quelque 600 missions" pompiers" et 1700 autres "ambulances" (l’appel du 112), relatives à l’aide médicale urgente.

Au cours de la séance inaugurale dans le poste avancé de Sart-Saint-Laurent. Ces deux nouveaux arsenaux permettront de garantir des délais d'intervention très courts, en moins de 12 minutes, partout dans la zone de secours. ©Pierre Wiame

Après Mettet, le gouverneur de la province Denis Mathen, le président de la zone de secours Val de Sambre Jean-Charles Luperto, et le bourgmestre de Fosses Gaëtan de Bilderling, ont coupé le ruban inaugurant le poste avancé de Sart-Saint-Laurent. ©Pierre Wiame

En maximum 12 minutes

La localisation des deux postes avancés a été étudiée afin de respecter un des principes directeurs de la réforme des services d’incendie: être partout sur le territoire de la zone, y compris en ses parties les plus éloignées, en maximum 12 minutes. C’est la traduction chiffrée de l’Aide adéquate la plus rapide telle que consacrée par l’Arrêté royal du 10 novembre 2012.

Un arsenal à Mettet ! C’est historique car, "depuis 50 ans, il n’y a pas de pompiers à Mettet", a lancé le bourgmestre Yves Delforge. Les hommes du feu y sont arrivés avec la réforme des services de secours, qui a morcelé le royaume en zones de secours, dont celle du Val de Sambre, effective depuis 2015. Et le bourgmestre de rappeler qu’un appel aux pompiers pour l’incendie volontaire d’une voiture, devant une habitation, dégénéra jadis à cause d’un délai d’intervention trop long: à l’arrivée des hommes du feu, non seulement 3 voitures brûlaient mais aussi la maison et la grange à côté.

En 2022, à Mettet, les pompiers sont intervenus 267 fois et les ambulances sont sorties à 860 reprises. Des chiffres attestant de l’évidence que la zone Val de Sambre avait bien besoin d’un poste avancé à Mettet, "et en ce 29 septembre 2023, nous l’avons fait et nous pouvons en être fiers", poursuit Yves Delforge, à qui est revenu l’honneur de couper le ruban tricolore.

La zone Val de Sambre est désormais à la pointe avec trois casernements à la pointe du progrès, dont celle de la rue de la Vacherie à Auvelais, inaugurée en décembre 2016, il y a aura 7 ans.

Ces deux postes avancés modernes, a conclu le gouverneur Denis Mathen, sont le reflet d’un engagement, envers les pompiers et les citoyens. Au-delà, dit-il, en prenant de la hauteur, "une caserne de pompiers, ce n’est pas simplement un bâtiment, c’est un foyer dans le sens d’un lieu de rassemblement pour les héros du quotidien, si souvent salués. C’est un lieu emblématique dans la vie d’une ville et le quotidien d’une commune."