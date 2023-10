Namur : 2,3 millions € pour le bien-être en ville

Néanmoins, le collège communal démontre qu’il n’entend pas faire le gros dos en restant près de ses sous. Ce mardi, il a annoncé qu’il débloquerait un peu plus de 2,3 millions€ (dont près d’1,6 de manière structurelle) pour "améliorer le bien-être sur le territoire namurois". Dixit le bourgmestre Maxime Prévot (Les Engagés) qui ajoute: "Cela peut sembler aller à contre-courant de la situation budgétaire tendue mais on se doit d’être au rendez-vous des urgences." Un emploi du pluriel justifié puisque trois domaines seront refinancés: la sécurité, l’aide aux personnes fragilisées et le commerce.

Sécurité

"La sécurité, c’est la première des libertés", dit l’échevine Anne Barzin (MR). C’est aussi la première préoccupation des citoyens. Avec deux rixes au couteau (dont une mortelle) et une violente bagarre, en moins d’un mois, l’insécurité ne peut plus être réduite à un simple sentiment. La communication mayorale a donc changé. Prévot évoque "une augmentation de l’insécurité réelle et ressentie". Pour inverser la tendance, le nombre de patrouilles policières urbaines va passer de trois à quatre. "L’une d’entre elles sera entièrement dédicacée au quartier de la gare", insiste le bourgmestre. La police va donc se doter de quatre renforts. Sopit un investissement annuel de 280 000 €. Trois autres recrues composeront une nouvelle brigade spécialisée dans la gestion et l’encadrement des SDF et des toxicomanes. "Ce n’est pas une approche purement répressive, il y a aussi un travail d’accompagnement", explique le mayeur. Coût de ce nouveau service: 210 000 € par an. Enfin, les équipes pédestres seront plus nombreuses à sillonner le marché du samedi et ce, pour contrecarrer la hausse des vols à la tire. "Cela représente un budget de 20 000 € par an pour couvrir les heures supplémentaires", précise Maxime Prévot.

Cohésion sociale

L’augmentation du coût de la vie n’épargne personne… et il constitue une menace pour la solidarité. "Les associations, composées largement de bénévoles, tirent la langue. Elles reçoivent de moins en moins de dons, regrette Philippe Noël (Écolo), en charge de la cohésion sociale. Or, on ne peut pas se permettre de ne plus compter sur elles." L’aide alimentaire sera dès lors refinancée: 50 000 € iront tous les ans aux Sauverdias, 30 000 € à la Fourmi, 25 000 € à Une main tendue et 25 000 € à la Saint-Vincent de Paul. "Parce que ce sont les associations les plus en souffrance", dit le président du CPAS.

Dernièrement, la Croix Rouge a décidé de fermer temporairement son centre d’accueil de jour à Jambes en raison de faits de violence récurrents. La Ville lui viendra en aide avec le versement de 100 000 € destinés à couvrir des frais de gardiennage et professionnaliser l’encadrement. Dans la même logique, 66 500 € iront à la Petite Buée.

Enfin, la Ville portera une attention particulière aux quartiers sociaux que sont Germinal, l’Hastedon et Bomel. Et de viser les populations les plus jeunes. 510 000 € financeront l’engagement de 8,5 équivalents temps plein, travailleurs sociaux et éducateurs sportifs additionnels. "L’accompagnement est primordial. On ne peut pas se contenter de faire des aménagements et ensuite dire: “Débrouillez-vous”", souligne l’échevine de la Jeunesse et des Sport, Charlotte Bazelaire (Les Engagés).

Commerce et attractivité

Dernièrement, le collège avait été pris à partie par l’Observatoire du commerce, en marge de l’enquête publique liée aux transformations du square Léopold. Celui-ci stipulait que la Ville se devait de soutenir plus manifestement ses commerçants. Recommandation suivie. "Nous avons dégagé un budget additionnel de 50 000 € qui serviront à financer des actions de promotion et d’animation des rues commerçantes. Elles seront définies en collaboration avec NamurCentreville et l’association des commerçants", indique Stéphanie Scailquin (Les Engagés).

En termes d’accessibilité, la Ville réitérera également l’expérience de la gratuité du parking de l’Hôtel de Ville, tous les samedis durant 3 mois. "On définira la période adéquate avec les acteurs locaux", ajoute l’échevine. Et comme il est plus agréable de faire son shopping dans une ville propre, Namur fera l’acquisition d’un nouveau véhicule de nettoyage (70 000 €) et renforcera ses effectifs avec deux nouvelles recrues (100 000 € par an).

Consciente de l’impact que peuvent avoir les travaux sur la dynamique commerciale, la Ville annonce encore qu’elle versera une prime unique de 5 000 € aux enseignes situées dans des rues en chantier. Un effort estimé à 500 000 € auxquels s’ajoute l’exonération de toutes les taxes et redevances communales pour les magasins concernés.