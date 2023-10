Tribunal correctionnel de Namur: Une barrette de shit dans sa basket en rentrant à la prison, un caillou dans sa chaussure

Tarek était consommateur et en prison suite à une condamnation pour du trafic et la drogue n’a a priori pas vocation à servir de semelle orthopédique. Mais devant la juge Bourgeois, il plaide sa bonne foi. Du moins sa bonne foi du moment: "J’avais totalement oublié que cette barrette se trouvait là." Elle n’était cependant pas arrivée par l’opération du saint-esprit ou un podologue facétieux: "Je l’avais mise là en 2019 pour la cacher pendant la perquisition de la police chez moi." Le cannabis en résine était donc passé sous les radars policiers à l’époque et depuis lors ceux de Tarek. Il aurait juste manqué de bol, en chaussant la mauvaise paire de baskets au mauvais moment. Le tribunal n’y croit qu’à moitié: "Vous avez oublié que vous aviez caché une réserve qui représente deux mois de votre consommation ? Est-ce que ce n’est pas plutôt que vous avez voulu la prendre pour fumer en prison ?" Pas du tout dément Tarek. Depuis qu’il est incarcéré, il ne consomme plus, il fait du sport, et quand il sortira au terme de sa peine, il veut se remettre sur de bons rails. Le hic c’est que cette barrette de shit se pose comme un nouveau caillou dans sa chaussure. Le parquet n’est cependant pas opposé à la peine de travail qu’il sollicite. Jugement le 6 novembre.