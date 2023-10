Assises de Namur : les victimes décrites comme “non-violentes” par leurs proches

Francis Vandy, ancien membre de la police judiciaire fédérale, a reconnu avoir tiré le 28 août 2019 à Forchies-la-Marche (Fontaine-l’Evêque) sur deux frères d’origine roumaine qui pêchaient au bord de son étang.

L’épouse de Gabriel Ghelmegeanu, avec qui elle a eu deux enfants, a témoigné à la barre en début d’après-midi. Son mari, “un homme bon et qui s’occupait bien des enfants”, a travaillé dans le bâtiment. “Il avait le cœur sur la main. Depuis son décès, je vis dans la tristesse et je suis dépressive. Je ne l’ai jamais vu violent. Je voudrais que l’accusé finisse sa vie en prison, il fait qu’il paie pour la tristesse et le malheur qu’il m’a infligé.” La fille de la victime déclare : “Je ne reverrai jamais plus papa. Il était un père, un ami, un conseiller. Il voulait que je sache que s’il mourrait, il m’aimait et pensait toujours beaucoup à moi. Je ne l’oublie pas.” De l’enquête de personnalité, il ressort que la victime était non-violente, cherchant toujours des compromis et alternatives.

Les proches de Francis Vandy ont ensuite témoigné. La fille unique de l’accusé évoque une enfance normale, un père fort investit dans son travail. “Il était droit, prônait la justice et la sécurité des citoyens. Je ne savais pas qu’il sortait toujours armé. Ce qui s’est passé est incompréhensible pour moi. Je ne cautionne pas son acte, mais cela a dû être une réaction à quelque chose de grave, il n’a pas dû avoir le choix et n’a pas pu imaginer les dommages collatéraux pour toutes les familles concernées. Je suis privée de mon père de par son acte et ce n’est pas simple.”

Un ancien collègue de l’accusé le présente comme “un esprit libre et peu conventionnel”.