Assises de Namur : l’ex-commissaire Vandy était un tireur expérimenté, “qui s’attachait à faire des tirs groupés”

Francis Vandy, ancien membre de la police judiciaire fédérale, a reconnu avoir tiré le 28 août 2019 à Forchies-la-Marche (Fontaine-l’Evêque) sur deux frères d’origine roumaine qui pêchaient au bord de son étang.

Le directeur de l’amicale de tir de Beaumont, où Vandy était inscrit depuis 2015 a été entendu. “Il faisait du tir sportif avec une arme de poing. Il est venu 40 fois en 2018 et, en 2019, 21 fois entre janvier et le jour des faits, le 28 août. Il était bon tireur et essayait de s’améliorer. Il s’attachait à faire des tirs groupés avec une arme de poing, un pistolet 22. Il avait sa place attitrée et venait en tenue de pêcheur, avec une parka de l’armée couleur kaki. ”

Le président Gorlée s’est étonné du fait qu’une démence fronto-temporale ait été diagnostiquée à l’accusé en 2010 et que, malgré cela, le médecin de Vandy, reconnu invalide à 80 %, a rédigé un certificat précisant que celui-ci était apte à pratiquer le tir.

Celui qui suit Vandy médicalement depuis 40 ans a donc été entendu. Celui-ci confirme avoir rédigé, en 2018, un certificat attestant que Vandy souffrait depuis 2010 de démence fronto-temporale, suite au diagnostic d’un neurologue. Il confirme aussi avoir rédigé, en 2015 et à la demande de l’accusé, un certificat précisant qu’il n’y avait pas de contre-indication quant à la pratique du tir, malgré la démence évoquée. “On n’a jamais dit qu’il était complètement dément, il présentait juste des troubles. Et puis après 2010 il n’y a plus eu de signes d’évolution de démence. L’évolution n’a pas confirmé ce diagnostic. ”