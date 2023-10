FIFF : de Namur aux films hollywoodiens, Cécile de France raconte

L’actrice adore jouer des femmes amoureuses, des femmes de caractère, des femmes dans toutes leurs dimensions. “J’aime interpréter des femmes libres mais surtout des héroïnes romanesques, a-t-elle répondant aux questions de Cédric Wautier (RTBF). Car à travers leur vie, je vis beaucoup d’émotions et de vibrations par procuration.”

Femme solaire, sympa, spontanée et joviale, elle l’a été dans les films de Cédric Klapisch (L’auberge espagnole, Les poupées russes, Casse-tête chinois) où elle joue Isabelle, homosexuelle qui s’assume. “J’ai eu la chance d’avoir des rôles qui ont eu un impact positif, relate-t-elle. Beaucoup de femmes m’ont dit que ces films leur avaient donné le courage de faire leur coming out. Un film peut provoquer de vrais déclics !”

D’émouvants souvenirs namurois

Tout a débuté à Namur. À 6 ans, Cécile de France adorait déclamer des poèmes devant sa classe. Elle parvenait en un clin d’œil à capter l’attention des autres. “Je voyais dans les yeux de mes camarades des émotions, du rire… ils étaient éblouis, c’était fascinant !”

Elle a évoqué avec affection son professeur de théâtre à l’école Sainte-Marie, Jean-Michel Frère, qui lui a suggéré de tenter sa chance à Paris. “Il compte énormément pour moi. C’est le premier qui a cru en moi”, se souvient-elle.

Séquence émotion aussi lorsqu’elle a aperçu dans le public sa professeure de français-religion lorsqu’elle était élève à Sainte-Marie. “Je t’ai vue adolescente, je vois la femme que tu es devenue et je suis ravie”, lui a glissé cette dernière. Cécile de France a couru la serrer dans ses bras. “Voilà des gens qui marquent, qui ne vous font pas douter de votre propre valeur”, a-t-elle lancé au reste de l’assemblée qui a partagé ce moment intime en direct.

Discutant avec le public, Cécile de France s’est également remémorée avec plaisir ses moments passés au Vieux Clocher, le café de ses parents à Namur, repaire de Benoît Poelvoorde et du réalisateur belge Rémy Belvaux. “Mes parents sont fiers et m’encouragent. Ils ont toujours tout fait pour que je puisse faire ce dont j’avais envie. Ils ont compris qu’il fallait que je déploie ma passion pour être heureuse !”

Paris et un 1er rôle en 2001

Après une adolescence joyeuse à Namur et aussi à Liège (elle se souvenait d’un 15 août mémorable dans la cité ardente !), Cécile de France est partie à 17 ans pour Paname. “Dans la camionnette de mes parents, il y avait une affiche qui disait : “Perdre sa vie à la gagner”. Je crois que c’est de là que m’est venue l’envie de vivre de ma passion et ne pas faire un métier que je n’aime pas”, s’amuse-t-elle.

Richard Berry lui a offert son premier rôle en 2001 dans L’art (délicat) de la séduction, où elle interprétait Laure. “Là, j’ai dit au directeur de casting, Stéphane Foenkinos, que c’était bien joué ! C’est lui qui a fait en sorte que Richard Berry choisisse une inconnue, raconte-t-elle, enthousiaste. Mais tout cela s’entretient. La chance, il faut l’honorer et beaucoup travailler.”

Répondant à une question d’un des spectateurs, l’actrice a évoqué sa carrière en Angleterre et outre-Atlantique avec des productions comme Le tour du monde en 80 jours, Au-delà (de Clint Eastwood, avec Matt Damon pour partenaire) ou les séries The young pope et The new pope où elle côtoie Jude Law, Diane Keaton et John Malkovich. “C’était génial car ce sont de grands professionnels. Ils m’ont scotchée par leur humilité et leur travail. Ils bossent, ils bossent, ils bossent et c’est ce que j’ai le plus aimé, confie-t-elle. Ce sont des gens gentils, bien dans leur peau et bienveillants. Ils sont concentrés et ne font pas d’esclandre ou de caprice.”

On a appris au passage qu’avec Clint Eastwood, c’était souvent plié en une seule prise mais qu’avec Jean-Pierre et Luc Dardenne (avec qui elle a notamment tourné Le gamin au vélo), il en fallait 40 ! Un petit secret qui, on l’espère, ne vexera pas les frères belges. La rencontre s’est finie par des mots chaleureux, des autographes sur des posters et des photos. De son charme naturel, l’actrice a comblé le public heureux de revoir “l’enfant du pays” dans la ville qui l’a vue naître.