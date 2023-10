Le commerce équitable à l’honneur durant 10 jours à Namur

La Ville de Namur participe à cet événement qui commence ce mercredi 4 octobre. Jusqu’au 14 octobre, Namur se transformera en un lieu de rencontres, d’apprentissage et d’engagement pour tous les citoyens soucieux de contribuer à un monde plus juste. “La Semaine du commerce équitable à Namur est une opportunité unique de soutenir les producteurs du monde entier, de faire des choix de consommation responsables et de contribuer à la construction d’un monde plus équitable et durable. Cette édition à une saveur particulière pour notre ville, Namur fêtera son premier anniversaire en tant que commune reconnue pour le commerce équitable. À cette occasion, diverses activités et événements sont organisés afin de sensibiliser la communauté locale à cette cause importante”, indique-t-on à la Ville de Namur.

Trois rendez-vous sont mis en avant. Le premier concerne la dégustation d’un repas équitable au restaurant Le Perron de l’Ilon, du 9 au 13 octobre. Au menu : brochette de poulet marinée au citron vert, accompagnée d’une sauce cacahuète, de riz au jasmin et d’une salade aux noix de cajou et une carafe d’eau. (14€, ; desserts et les boissons disponibles en supplément).

Second point fort : le concours du meilleur petit-déjeuner équitable. Celui-ci s’adresse aux Namurois. Comment participer ? Rendez-vous sur l’événement officiel de la semaine du commerce équitable à Namur (Facebook) et partager en commentaire une photo de votre petit-déjeuner avec au moins 1 produit équitable. 4 paniers garnis de produits équitables et locaux d’une valeur de 50 euros sont à gagner.

Enfin, la Ville organise pour ses commerçants un petit-déjeuner équitable ce jeudi 5 octobre 8h30 dans la salle du conseil (Hôtel de Ville). Il sera animé par COSH, la plateforme qui valorise les commerçants et commerçantes qui soutiennent le commerce équitable.

Les organisateurs encouragent par ailleurs la participation active des Namurois en organisant des actions de sensibilisation pour promouvoir le commerce équitable tout au long de la semaine.