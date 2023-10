15 opérateurs et plus de 90 professionnels participeront à cet événement incontournable pour les chercheurs d’emploi ou les personnes qui souhaitent se réorienter sur le plan professionnel. Sur place, il sera possible de découvrir des métiers tels que pompier, maître-chien, agent de gardiennage, gardien de la paix, ambulancier, postes à la Défense, etc.

Il s’agit de la deuxième édition ce salon Xplore Job.