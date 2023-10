Assises de Namur : Francis Vandy n’a pas prémédité le meurtre de Gabriel Ghelmegeanu

L’accusé avait été reconnu coupable d’un meurtre et d’un assassinat et d’infractions à la loi sur les armes le 29 septembre 2022 et condamné à 25 ans de prison par la cour d’assises du Hainaut. Décision qui a été cassée par la cour de cassation le 8 février 2023. Les jurés de la cour d’assises de Namur devaient uniquement se prononcer au sujet de la préméditation du meurtre de Gabriel Ghelmegeanu.

Francis Vandy, ancien membre de la police judiciaire fédérale, avait reconnu avoir tiré le 28 août 2019 à Forchies-la-Marche (Fontaine-l’Evêque) sur deux frères d’origine roumaine qui pêchaient au bord de son étang.

Alors que le procureur général Hustin avait demandé durant la matinée aux jurés de reconnaître la préméditation de l’homicide de Gabriel Ghelmegeanu, qui a eu lieu après celui de Constantin Tomescu, Me Khoulalene avait tenté de les convaincre du contraire.

Les débats reprendront vendredi matin au sujet de la peine à infliger à Francis Vandy.