Assises de Namur : selon la défense, Vandy n’a pas pu préméditer un assassinat juste après le premier tir

Francis Vandy, ancien membre de la police judiciaire fédérale, a reconnu avoir tiré le 28 août 2019 à Forchies-la-Marche (Fontaine-l’Evêque) sur deux frères d’origine roumaine qui pêchaient au bord de son étang.

Alors que le procureur général Hustin a demandé aux jurés de reconnaître la préméditation en ce qui concerne l’homicide de Gabriel Ghelmegeanu, qui a eu lieu après celui de Constantin Tomescu, Me Khoulalene a tenté de les convaincre du contraire. “Le réquisitoire est identique à ce qui a été plaidé à Mons il y a un an. Or, la préméditation n’a pas été établie à Mons. Soit. Le premier meurtre n’a pas été prémédité, c’est une vérité judiciaire. ”

Selon la défense, les dénégations de Vandy par rapport à la préméditation du meurtre de Ghelmegeanu sont confortées par les éléments du dossier. “Il n’est pas arrivé avec une détermination préétablie mais a été confronté à une scène génératrice de peur et de colère : l’agressivité dont on fait preuve les victimes à son égard qui ont chargé vers lui”. Le conseil de Vandy rappelle qu’il s’agissait de la cinquième rencontre entre l’accusé et les victimes. Celles-ci avaient déjà menacé l’ancien commissaire de mort, lui faisant un signe d’égorgement.

Me Khoulalene souligne que Vandy était toujours armé quand il sortait de chez lui et qu’il n’a donc pas pris une arme spécialement pour se rendre aux étangs.

“La première victime est Constantin Tomescu. Mr Vandy a fait un tir de sommation, a utilisé son pepper spray, la crosse de son revolver alors qu’il recevait des coups puis a fait feu instinctivement. Son deuxième tir était tout aussi instinctif. On ne connaît pas le temps entre le premier et le deuxième tir. Mais ils étaient très rapprochés. Une voisine des lieux évoque un bruit de feu d’artifice, des détonations très proches dans le temps. ”

Vandy dit qu’il n’a pas réfléchi et qu’il a tiré instinctivement. “Tout se tient : il ne s’est pas écoulé plus d’une poignée de secondes entre les deux tirs. Il ne peut donc pas avoir agi après avoir mûrement réfléchi son geste. Il était en colère, avait peur, était dans la panique. Rien ne permet de dire que ce deuxième tir n’était pas instinctif. Vu le délai très court entre les deux tirs, Vandy n’a pas eu le temps de réfléchir au fait de tuer la seconde victime, de par exemple penser au fait que celle-ci avait été témoin du premier meurtre et pourrait le dénoncer suite à celui-ci, comme l’avait évoqué la cour d’assises de Mons.”