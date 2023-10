Assises de Namur : selon le procureur général, Vandy a adopté un comportement stable et réfléchi au moment du meurtre de Gabriel Ghelmegeanu

Francis Vandy, ancien membre de la police judiciaire fédérale, a reconnu avoir tiré le 28 août 2019 à Forchies-la-Marche (Fontaine-l’Evêque) sur deux frères d’origine roumaine qui pêchaient au bord de son étang.

Le procureur général Hustin a rappelé que Vandy était coupable des meurtres de Tomescu et de Ghelmegeanu, l’objectif des débats de ce jeudi étant d’asseoir la préméditation en ce qui concerne l’homicide de Gabriel Ghelmegeanu. Le procureur a entamé son réquisitoire en rappelant les origines des Roms, communauté à laquelle appartenaient les deux victimes. “Ceux que l’accusé qualifiait de rebuts des pays de l’est, de salopards, de voleurs de poules,…”

”L’intention homicide est acquise, il a été reconnu coupable de 2 homicides volontaires à Mons : il a tiré à bout touchant avec des balles de 9mm expansives. En pleine tête.”

La question de la préméditation, non définie par la loi, a ensuite été abordée. “La notion est laissée à l’appréciation des juges ou jurés. De nombreux mensonges et contradictions entourent l’appel de Jean A., la personne qui surveillait d’habitude les étangs de Vandy le soir des faits, car cet appel plaide en faveur de la préméditation. Selon moi, Jean A. a bien prévenu Vandy de la présence de pêcheurs à l’étang.”

Et de poursuivre : “Vandy avait annoncé sa volonté de vouloir tuer les victimes lors d’une précédente rencontre au bord des étangs, il avait même déjà tiré en leur direction. Il savait ce qui se passait aux étangs, il sait gérer le stress et a renforcé sa détermination. Il avait la possibilité d’appeler la police mais a été au contact et a tiré après avoir frappé avec la crosse de son arme et avoir aspergé une des victimes avec son spray lacrymogène. Il a voulu soumettre cette victime avant de l’exécuter. Il y avait eu un premier meurtre, faisant suite à un tir instinctif avant celui de Mr Ghelmegeanu. Vandy était moniteur en gestion de la violence, il a adopté un comportement stable et réfléchi au moment du meurtre de Gabriel Ghelmegeanu.”