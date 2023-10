Fernelmont: l’entreprise de travail adapté Entranam va recruter lors d’un jobday le 20 octobre

"Entranam emploie 230 personnes mais d’ici le 1er mai 2024, une série d’entre elles partent à la pension", indique Séverine Guerry, directrice des ressources humaines. Pour assumer les demandes croissantes de ses clients, l’entreprise de travail adapté (ETA) doit donc recruter urgemment de nouveaux profils. "On doit anticiper ces départs et le transfert des compétences. Certaines personnes ont parfois 30 ou 40 ans de métier chez nous. Il faut qu’elles puissent avoir le temps de transmettre leur savoir et leur bagage à ceux et celles qui prendront la relève", ajoute Séverine Guerry.

Les profils recherchés sont nombreux: techniciens, ouvriers polyvalents, responsables de ligne, ouvriers de manutention, agents de propreté urbaine, etc. Les candidats intéressés pourront se faire une idée concrète de l’environnement de travail et des métiers lors d’un jobday, organisé le 20 octobre par le Forem dans les locaux d’Entranam.

Pour les femmes aussi

En avant-goût, nous avons fait un tour au sein des différents départements. En électronique/connectique par exemple, les travailleurs et travailleuses fabriquent des pièces destinées à l’automobile, comme des connecteurs et des contacteurs. "Contrairement à ce que l’on pourrait croire, c’est très féminin, confie Fabrice Boucherie, responsable marketing et communication. J’ai l’impression que les femmes ont un feeling plus particulier pour la précision. C’est un travail très méticuleux."

C’est une des idées reçues que l’entreprise souhaite contrecarrer: non, ces jobs ne sont pas destinés qu’aux hommes. Véronique en est la preuve vivante et adore ce qu’elle fait. "J’ai toujours bien aimé la connectique. Ça fait six ans que je travaille chez Entranam, relate-t-elle. J’ai commencé par le food (l’alimentaire) et puis, me voici ici cinq jours par semaine. On m’a d’abord montré comment ça fonctionnait, et puis j’ai su le faire seule." Entranam prend en effet le temps de former ses recrues.

Patricia, elle, travaille à l’assemblage de sacs Babyboom destinés aux jeunes mamans dans les maternités et les hôpitaux. Mais en 20 ans de carrière chez Entranam, elle est passée par plusieurs départements. "J’ai commencé au sein de l’équipe chocolaterie. Il faut être assez polyvalent ici, sourit-elle. Bien que je n’aie qu’une main, je fais tout. Il faut persévérer dans la vie !"

En 20 ans, Patricia a eu l’occasion de travailler dans plusieurs départements. ©ÉdA

Plusieurs critères requis

Pour être engagé à Entranam, les candidats doivent être reconnus par l’AViQ et disposer d’une autorisation de travail en ETA. "Les situations de handicap sont très variées. Ces handicaps sont même parfois invisibles et il n’est pas rare d’ignorer que l’on se trouve dans les conditions de travail en ETA", signale Manon Diependael, chargée de communication du Forem Namur-Brabant wallon.

"Les critères d’admissibilité sont notamment en lien avec l’âge (si on est âgé de plus de 45 ou de plus de 50 ans, c’en est un), l’enseignement spécialisé qu’on a reçu ou si on a une période d’inactivité cumulée de trois ans ou plus au cours des cinq dernières années, explique Philippe Hubert, conseiller aux entreprises pour le Forem. Il y en a d’autres qui sont repris sur le site de l’AViQ."

Des conseillers du Forem et de l’AViQ seront présents lors du jobday pour informer les candidats, dès 18 ans, sur les conditions d’embauche et sur d’autres solutions pour les personnes non retenues. Des candidats qui souffrent par exemple de problèmes auditifs ou ne savent pas lire ou écrire peuvent bien sûr être accompagnés.

Les visiteurs du jobday pourront notamment découvrir la partie dédiée à la mécano-soudure. ©ÉdA

Fondée en 1966, Entranam fait partie des 55 ETA de Wallonie et des neuf de la province de Namur. "Y travailler constitue une opportunité de valoriser ses compétences dans un environnement inclusif", assure le Forem.

Jobday de 9h à 13 h, rue du Tronquoy 10 au zoning. Inscription obligatoire via agenda.leforem.be ou au 081 23 95 79.

Toujours pas de bus dans le zoning : "On a remué ciel et terre"

Auparavant, des bus effectuaient le trajet depuis la gare de Namur vers certains zonings (comme Noville-les-Bois). «Mais, il y a environ deux ans et demi, le TEC a arrêté cette ligne. Elle n’était pas assez rentable, déplore Fabrice Boucherie, responsable marketing. Or, une bonne partie de notre personnel utilise le bus.»

Une ligne express a été mise en place mais s’arrête hors du zoning. Une difficulté pour certain·e·s employé·e·s d’Entranam, qui ont des soucis de mobilité. «De plus, c’est dangereux pour accéder à cet arrêt, il n’y a pas d’aménagements sécurisés et ils/elles ne sont pas à l’abri pour attendre la ligne express en cas de pluie. On a remué ciel et terre mais la Commune et le TEC se renvoient la balle», regrette encore Fabrice Boucherie, qui espère qu’une solution pourra être trouvée un jour.