Namur: l’urgence sociale, une série d’incendies à éteindre

Fabian Martin (PS) a dégainé le premier. Bien qu’il salue l’initiative, le chef de file des socialistes namurois s’interroge sur les choix qui ont guidé la majorité. Pour rappel, quatre associations œuvrant dans l’aide alimentaire, et décrites comme étant "en souffrance" par le président du CPAS, Philippe Noël (Écolo), recevront une enveloppe structurelle: les Sauverdias (50 000 €), la Main tendue (25 000 €), la Saint-Vincent de Paul (25 000 €) et la Fourmi (30 000 €). Le centre d’accueil de jour de la Croix-Rouge se verra remettre 150 000 € pour couvrir des frais de gardiennage, la professionnalisation de l’encadrement et pour enrayer les phénomènes de violence qui ont contraint la structure à fermer temporairement. Enfin, la Petite Buée jouira de 66 500 €. "Ceux qui sont sur le carreau ont du mal à comprendre, avance Fabian Martin. Ils sont tous en souffrance."

Dans sa réponse, Philippe Noël reconnaît avoir joué les pompiers de service. "Nous avons cherché à éteindre des incendies, avant de réfléchir à comment restructurer l’ensemble du secteur sur le long terme." Et le président du CPAS de préciser: "Concernant l’aide alimentaire, quand la Fourmi vient nous voir en disant qu’elle fermera le 31 décembre, on ne peut pas rester inactif. Il s’agit de la seule épicerie sociale sur le territoire et une centaine de personnes la fréquentent. C’est la même chose pour les Sauverdias. Quant à la Main tendue, elle est en train de se casser la figure." Philippe Noël évoque notamment l’absence d’aide financière pour de telles associations dont la survie dépend du seul dévouement de personnes bénévoles. Lesquelles prennent de l’âge, ajoute le mandataire.

"Les avis changent"

Au rayon des critiques, le conseiller socialiste accuse la tripartite Engagés-Écolo-MR de ne pas avoir suffisamment tenu compte de l’avis du Relais social urbain namurois dans la répartition des nouvelles aides financières. Faux, rétorque Philippe Noël. "On a répondu aux priorités exprimées par les instances du Relais social."

Fraîchement promu chef du groupe PTB suite à la démission de Thierry Warmoes, Robin Bruyère a lui aussi fait une sortie, empreinte d’un certain cynisme. "Ça fait des mois que l’opposition pousse pour des investissements sociaux conséquents, clame-t-il . Ce qui était impossible hier est possible aujourd’hui." Le jeune conseiller évoque notamment la présence accrue de policiers sur le terrain, souvent réclamée par les partis de la minorité. "On nous a toujours répondu qu’on manquait d’argent pour ça." Un retournement de veste parmi d’autres pour le PTB qui épingle encore: "On nous a toujours dit qu’il n’y avait pas d’insécurité réelle, que ce n’était qu’une insécurité ressentie. Les avis changent. Il n’y avait pas d’argent à investir dans le parking gratuit et l’exonération de taxes pour les commerces. Les avis changent. Il n’y avait pas non plus de moyens pour les quartiers en difficulté. Manifestement, on est capable de dégager beaucoup d’argent. La lutte paye", insiste Robin Bruyère. Même si les choses évoluent dans le bon sens pour la gauche radicale, celle-ci émet quelques doutes quant à l’efficacité des mesures sur le long terme. Selon Robin Bruyère, elles n’empêcheront pas le décrochage de nombreux citoyens fragilisés par les crises à répétition.

Une réalité que ne nie pas Philippe Noël. "On pourra toujours dire que c’est insuffisant mais on peut aussi se réjouir d’avoir dégagé des moyens", conclut-il.