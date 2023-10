Namur : un sdf contraint de voler car l’argent du CPAS passait dans l’héroïne

Le premier concerne le vol d’un sac dans une voiture. Informé du vol par son épouse, le propriétaire de la voiture a pu rattraper l’auteur des faits. Ce dernier s’est débattu et l’a fait chuter au sol. La police, qui avait entre-temps été contactée, a rapidement pu interpeller le suspect. “J’ai volé mais je n’ai pas été violent. Il m’a retenu et j’ai voulu m’enfuir”, explique le prévenu. Ce même jour, le sdf a dégradé le véhicule d’une autre personne car il voulait dormir dedans. Son propriétaire l’a vu et a voulu le retenir en attendant l’arrivée de la police. Là encore, le suspect s’est débattu et a blessé son opposant au niveau d’un œil. Lors de la fouille, les policiers ont trouvé un couteau sur lui.

Le prévenu vit dans la rue depuis plusieurs années. Il était toxicomane au moment des faits. Il perçoit un peu plus de 1.000euros chaque mois du CPAS de Namur mais tout passait dans l’héroïne. Il était donc obligé de voler pour se nourrir, voire s’acheter de la drogue. Le couteau qu’il détenait ? “Un outil pour survivre dans la rue”, dixit son avocate. Notamment pour manger. C’est néanmoins avec cette arme qu’il a dégradé le véhicule pour dormir dedans. “Et monsieur a déclaré qu’il s’en servait parfois pour se défendre”, précise le parquet de Namur. Inquiétant.

Pour la défense, même si son client ne consomme plus d’héroïne ni de méthadone, un suivi thérapeutique reste nécessaire. Idem pour la gestion de la violence. Un avis partagé par le parquet de Namur qui requiert un an avec sursis. Jugement le 9 novembre.