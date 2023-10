Sa Golf GTI est flashée à 125 km/h, au lieu de 70 à Profondeville : il est acquitté!

Nous sommes à Profondeville, le samedi 5 février 2022, dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. Quittant la localité dans la direction du village de Lesve, juste après le rond-point, la nationale s'appelle rue Gilet Ville. C'est une ligne droite, longue de quinze cents mètres.

Afin de vendre sa VW Golf GTI dans les meilleures conditions, François, s'adressait à une agence automobilière de la région de Namur. Un contrat dit 'de mise à l'essai' précisait les caractéristiques du véhicule, le prix demandé ainsi que la commission - dix pour cent - que l'agence se réservait. Le contrat mentionnait que le test prévu se déroulerait le 5 février 2022 "entre 11:00 et 11:30". Le candidat acheteur, qui allait tester la GTI, provenait quant à lui de la région de Tournai.

Rue Gilet Ville, la vitesse est limitée à 70 km/h.

A 11 h 16, la Golf GTI était flashée à 125 km/h.

La semaine d'après, François, le propriétaire de la Golf, trouvait le pro justitia dans sa boîte aux lettres. Constatée à 125 km/h, la vitesse était 'corrigée' à 117,5 km/h, plus de 45 km/h trop rapide.

Dans le formulaire-réponse, François spécifiait que si le véhicule lui appartenait, ce n'est pas lui qui tenait le volant ce matin-là à 11 h 16. "Je mettais ma voiture en vente via une agence automobilière. On effectuait un essai. Le responsable de l'agence automobilière sera d'accord de témoigner".

Deux mois plus tard, François n'en était pas moins convoqué par le service de police. Il maintenait sa déclaration, fournissait l'identité de la personne qui testait le véhicule et précisait qu'il l'avait contactée pour l'informer du PV. Selon lui toujours, le candidat acheteur avait admis qu'il était effectivement "l'auteur de cette infraction".

Dès lors les verbalisants convoquaient la personne dont on rappelle qu'elle habite près de Tournai.

"Pas d'accord "

Avait-elle entre-temps changé d'avis ? Toujours est-il qu'il n'était plus question d'avouer quoi que ce soit : "En effet, déclarait l'intéressé, on testait la voiture mais je ne l'ai pas conduite tout le temps pendant l'essai. Je ne l'ai conduite que sur les cinq derniers kilomètres avant de revenir au garage, c'est-à-dire plus ou moins cinq minutes. Je ne sais pas dire exactement sur quelle portion de route j'ai conduit car c'est une région que je ne connais pas. Je suis chauffeur routier de profession depuis plus de dix ans et très respectueux en ce qui concerne la réglementation routière. Je n'ai d'ailleurs jamais eu aucune amende et donc je sais que ce n'est pas moi qui ai commis cet excès de vitesse. Je ne suis pas d'accord pour payer quelque chose que je n'ai pas fait".

Même ramené à 117,5 km/h, l'excès de vitesse, sur un tronçon limité à 70, n'était pas de ceux que le parquet laisserait tomber. Quelqu'un allait nécessairement se retrouver devant le tribunal, mais lequel des deux ?

Fantôme

Au final, c'est le propriétaire du véhicule, que le parquet du procureur du Roi citait devant le tribunal de police de Namur.

Pour le défendre, François, 41 ans, avait fait choix de l'avocat spécialisé Christophe Redko.

Me Redko a exhibé le contrat de mise à l'essai. Il a rappelé que celui-ci mentionne de façon précise que l'essai de la Golf GTI avait lieu "entre 11:00 et 11:30".

Le raisonnement a consisté à considérer qu'en vertu des termes du contrat, il n'appartenait pas au propriétaire de la Golf, mais à celui qui effectuait l'essai de démontrer qu'il n'était pas au volant à 11 : 16.

Bingo ! Dans le jugement, le tribunal décide que l'excès de vitesse n'est pas établi dans le chef du propriétaire du véhicule, lequel est dès lors acquitté.

Résumons : l'excès de vitesse n'était pas contestable et la Golf GTI n'était pas conduite par un ectoplasme. Quelqu'un tenait le volant. Le propriétaire voulait-il montrer qu'elle en avait sous le capot ? L'éventuel acheteur voulait-il vérifier qu'on ne lui vendait pas un véhicule avachi ? Validant le raisonnement de Christophe Redko, le tribunal de police de Namur retient que le contrat de mise à l'essai indiquant la tranche horaire durant laquelle celui-ci a lieu, renverse la charge de la preuve. A priori, comme mentionné noir sur blanc, ce n'est pas le propriétaire qui conduisait entre 11 h et 11 h 30. A celui qui effectuait l'essai de prouver le contraire. Après, il est vrai qu'il y en a aussi qui s'en sortent toujours.