Andenne: un précompte immobilier trop pesant

Le groupe de la minorité indique qu’en Wallonie, une circulaire du gouvernement préconise la limitation du précompte immobilier dans les villes et communes à 2600 centimes additionnels. "Or, à Andenne, avec ses 2800 centimes additionnels, le collège et sa majorité n’ont cure de ces préoccupations, estime-t-il. Avec Jemeppe-sur-Sambre et Floreffe, Andenne est sur le triste podium wallon des Communes qui augmentent leur fiscalité malgré les crises diverses traversées par les citoyens."

Commerçants et petits propriétaires menacés

Pour l’opposition, la hausse de ce précompte immobilier risque de peser lourdement sur les propriétaires de biens immobiliers, notamment les petits propriétaires et les propriétaires de commerces locaux. "Les commerces déjà éprouvés par les crises économiques et sanitaire pourraient être encore plus affectés, ce qui pourrait potentiellement entraîner des fermetures et des pertes d’emplois dans la région", s’inquiète le groupe AD&N, qui considère en outre que la politique menée est assez contradictoire avec la volonté de la majorité de soutenir la construction d’immeubles partout sur le territoire communal. "La seule explication réside dans la volonté d’élargir l’assiette fiscale au détriment du bien-être de la population et de son pouvoir d’achat", considère AD&N.

Comme on le sait, l’inflation a déjà un impact important sur le pouvoir d’achat de nombreux ménages. "Cette augmentation de la fiscalité ne fait que rajouter de la souffrance, ajoute l’opposition. Les locataires pourraient être aussi touchés indirectement car les propriétaires pourraient répercuter ces coûts sur les loyers. Ce qui pourrait rendre le logement moins abordable pour de nombreuses familles."

Les élus AD&N proposent de rabaisser le précompte immobilier à 2600 centimes additionnels. "Ce manque à gagner sera compensé en partie par l’augmentation de l’attractivité du territoire andennais et son développement économique", affirment-ils.

Dans le même esprit, ils préconisent aussi une meilleure maîtrise des dépenses extraordinaires au budget en développant une politique de régulation à l’égard de la "folle expansion territoriale de la majorité, totalement non-maîtrisée dans le temps et budgétairement".

Claude Eerdekens : «AD&N vit sur une autre planète»

Une fois de plus, le bourgmestre Claude Eerdekens ne se laisse pas décontenancer. D’abord, répond-il à AD&N, on ne peut pas changer la fiscalité en cours d’exercice. Ensuite, le précompte immobilier augmente via l’indexation automatique par l’État fédéral du revenu cadastral (sur base duquel le précompte immobilier est calculé), qui suit l’inflation. «L’indexation des revenus cadastraux n’est pas établie par les Villes et Communes mais par le SPF Finances. AD&N a une méconnaissance du sujet et fait des effets d’annonce dans le cadre d’un populisme forcené qui ne s’appuie pas sur un raisonnement limpide et intelligible», estime le bourgmestre.

Moins pire à Andenne

Les Communes reçoivent des additionnels au précompte immobilier (PI) et à l’impôt des personnes physiques (IPP). D’après Claude Eerdekens, ce n’est pas le taux de l’additionnel mais sa valeur qui importe. «Avec un taux plus important, les habitants d’une commune X peuvent payer moins que ceux d’une commune Y, dit-il. Ce qui compte au travers des additionnels, c’est ce qu’ont perçu les Communes.»

Avec des si…

Se basant sur des chiffres du compte 2021 (ceux du compte 2022 n’étaient pas encore disponibles), il compare ce que les habitants de plusieurs communes ont payé par an et par habitant. «Il faut additionner dans le compte 2021 desdites Communes la totalité des recettes 2021 à l’IPP et au PI, explique-t-il. Pour 2021 et par l’addition de ces deux taxes, les Andennais ont payé 503,91 €.» Ils ont donc payé proportionnellement moins qu’à Namur (732,20 €), Gesves (654,72 €), Fernelmont (609,62 €), La Bruyère (663,87 €) ou Ciney (562,50 €) par exemple.

Si par chance, il y a de bonnes surprises, Claude Eerdekens pourrait envisager de diminuer la fiscalité. «Mais je les attends et les quémande. Si c’était le cas, on pourrait faire un geste. Malheureusement, pour la zone de secours NAGE, mauvaise surprise puisque l’État payait 22 % et les dix Communes de la zone 78 %. Et au budget 2023 par rapport à 2022, la part des Communes est passée à 83 % et celle de l’État à 17 %. Pour les services de police, idem, calcule-t-il. Si l’État finançait plus les pompiers, ainsi que les zones de police qui n’en sortent pas, si la charge des pensions pour les pouvoirs locaux était moins lourde… on pourrait faire quelque chose. Ajoutons à cela la mauvaise santé financière de la Région et du fédéral qui cherche encore des milliards!» Claude Eerdekens estime tout bonnement que l’opposition vit sur une autre planète et qu’elle n’est pas au courant des réalités du pays.