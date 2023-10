Serge Fallon est actuellement à la tête de cette entreprise familiale. Son grand-père exploitait déjà des vergers situés à flanc de coteaux, à Beez. La construction du viaduc l’a amené à reprendre les vergers situés à Hanret. Là, des poiriers plantés en 1938 donnent encore des fruits !

Aujourd’hui, l’exploitation s’étend sur 28 hectares et propose une quinzaine de variétés de pommes et quatre variétés de poires. L’entreprise s’est spécialisée dans les fruits bio et travaille en étroite collaboration avec le Centre wallon de recherches agronomiques à Gembloux.

La relève est assurée

Serge Fallon a repris les rênes de l’entreprise en 1986. Aujourd’hui, il songe à prendre sa retraite, une retraite qu’il passera en toute sérénité puisque ses enfants, Gaspard et Daphnée, reprendront le flambeau. Un binôme complémentaire puisque Gaspard gérera la partie commerciale tandis que Daphnée prendra en charge les vergers. Mais gageons que Serge sera toujours dans les parages, après une vie consacrée à la fruiticulture.