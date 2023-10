Le Festival International Nature Namur 2023 se déroulera du 13 au 22 octobre

Pas moins de 56 films dont 15 amateurs, 31 professionnels, 7 ultra-courts et 3 hors compétition ont été sélectionnés. "Cette année, nous avons reçu 1.427 films issus de 85 pays différents. Une belle reconnaissance pour le Finn, qui figure depuis plusieurs années au rang des cinq plus grands festivals européens du genre", s'est réjoui le président Tanguy Dumortier jeudi matin.

Cette édition mettra particulièrement en lumière le loup. "Trois meutes sont installées dans notre région. Au travers les regards d'artistes, photographes, réalisateurs et aquarellistes, on veut présenter la réalité complexe du retour d'un grand prédateur", a encore ajouté M. Dumortier.

Le Village Nature prendra, lui, ses quartiers à la Citadelle du jeudi 19 au dimanche 22 octobre. Terra Nova, la Parfumerie Delforge, la Tour aux Chartes et les Jardins Suspendus accueilleront 23 expos photos. Des ateliers récréatifs, des animations Nature et Sens et des balades Nature seront également organisés sur les hauteurs de Namur. Le programme complet est à retrouver sur le site internet de l'événement.