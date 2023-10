L'écluse d'Auvelais a rouvert après un mois et demi de travaux

Selon le SPW Mobilité et Infrastructures, plus d'une trentaine de bateaux - 20 montants et 17 avalants - vont pouvoir reprendre leur navigation vers Charleroi ou Namur.

Les horaires de manœuvre ont été étendus sur plusieurs écluses de la Basse-Sambre et de la Meuse, afin de résorber rapidement la file d'attente.

L'ensemble de la Basse-Sambre, entre le canal de Charleroi-Bruxelles et la Meuse, sera navigable jusque 22h00. L'écluse des Grands Malades, sur la Meuse, va également élargir ses horaires en clôturant ses manœuvres à 23h00. Les derniers bateaux qui sortiront de la Sambre jeudi soir pourront ainsi rejoindre le bief situé entre les écluses de Grands Malades et d'Andenne-Seilles, avant de poursuivre leur navigation en direction de Liège.