Un deuxième Bayard d’or pour Paloma Sermon-Daï au Festival de Namur

C’est la deuxième fois que la jeune cinéaste namuroise s’impose à Namur, après avoir décroché le Bayard d’or en 2019 pour son documentaire Petit Samedi, où elle filmait sa mère et son frère toxicomane. Ses deux comédiens non professionnels, Purdey et Mackenzy Lombet, ont par ailleurs décroché le prix d’interprétation commun, pour leurs rôles d’une sœur et d’un frère dans cette fiction proche du réel, qui nous plonge au cœur de la précarité wallonne.

"Il pleut dans la maison" de la Namuroise Paloma Sermon-Daï, avec Makenzy Lombet et sa soeur Purdey Lombet. ©Cinéart

L’autre grand vainqueur de cette 38e édition du Fiff, c’est Le Procès Goldman. Sorti en salles mercredi, le film de Cédric Kahn a obtenu pas moins de trois récompenses : le prix spécial du jury, mais aussi le Bayard de la meilleure photographie (attribué au chef opérateur Patrick Ghiringhelli) et le Prix BeTV.

"Le procès Goldman", de Cédric Kahn (2023), avec le comédien belge Arieh Worthalter. ©AD VITAM

Le Bayard du meilleur scénario va à Chiara Malat et Sébastien Laudenbach pour leur film d’animation Linda veut du poulet !. Le Prix Agnès (“prix de l’imaginaire égalitaire” remis à “à l’autrice dont l’œuvre témoigne d’un regard original et novateur”) a, lui, été décerné à Mambar Pierrette de Rosine Mbakam, qui avait été dévoilé à la Quinzaine des Cinéastes à Cannes en mai dernier. Tandis que le Prix de la critique va au documentaire de Bernard Bellefroid Une des mille collines (Rwanda 1994-2004 – Du génocide à la réconciliation), qui s’est également vu attribuer le prix du meilleur documentaire belge.

Du côté de la compétition consacrée aux premiers films, le Bayard de la meilleure première œuvre salue Richelieu du Québécois Pier-Philippe Chevigny. Tandis que le prix Découverte et le Prix Agnès vont à Banel et Adama de Ramata-Toulaye Sy, vu en Compétition à Cannes et qui sort mercredi prochain sur nos écrans.

De son côté, le public a plébiscité Yolande Moreau, en lui décernant son prix pour son nouveau film La Fiancée du poète, prochainement sur les écrans. L’actrice et réalisatrice est également à l’affiche du prix RTBF : Captives du Français Arnaud des Pallières. Enfin, les jeunes du Jury Junior ont voté pour HLM Pussy de la Française Nora El Hourch.