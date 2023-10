Deuxième essai pour le projet éolien du Ry de Rome, à l’enquête dès le 12 octobre

– Le Conseil Économique, Social et Environnemental de Wallonie avait remis un avis défavorable, en raison de l’impact non négligeable du projet sur la valeur paysagère de l’Hermitage tout proche et du parc naturel.

– Le Département de la Nature et des Forêts avait aussi remis un avis défavorable en raison de pertes induites par le projet impossible à compenser, le projet étant non conforme à la destination générale de la zone forestière. La problématique des chablis, l’impact du déboisement, l’impact sur le sol et sur la cigogne noire, le pic mar, la buse et la pipistrelle étaient épinglés, ainsi que le manque de place pour le montage des pales.

Des modifications

New Wind revient ici avec une nouvelle mouture de son dossier, avec de légères modifications par rapport à 2019.

L’implantation des six éoliennes reste identique, de part et d’autre du carrefour vers le barrage du Ry de Rome, sur la rue Pied de la Montagne: trois vers l’Hermitage et trois vers Couvin, à la lisière de la forêt.

Ces mâts doivent culminer à 200 m, soit une altitude de 535 m pour la plupart.

Ce qui change, outre le modèle d’éolienne suite à une faillite, c’est la réduction de l’emprise en forêt. New Wind annonce un déboisement limité à 1,98 ha, pour 3,7 ha prévus dans le premier dossier. De cette surface, 69 ares seront replantés après le chantier.

New Wind a revu le volet consacré aux compensations environnementales, en annonçant 30 ha de mesures compensatoires, au lieu de 13 ha en 2019.

Est aussi annoncé un bridage des éoliennes durant la forte activité des chauves-souris et pour des raisons d’acoustique. Un module d’arrêt ombrage permettra de stopper les machines si leur ombre se projette vers les habitations les plus proches.

Enfin, New Wind argumente la situation de son parc en forêt mais le long de l’E420, "ce qui respecte le principe de regroupement des infrastructures". L’alignement d’éoliennes est prévu "parallèlement aux lignes de forces du paysage", ce qui garantirait son intégration dans celui-ci.

Refus communal

Pas de quoi convaincre les élus locaux, en tous les cas. Le collège communal a déjà annoncé, lors du conseil de jeudi dernier, qu’il conservait sa position: un refus de tout projet éolien en forêt. Couvin émettra donc un avis négatif.

Les citoyens, eux, pourront émettre leurs observations et leurs remarques lors de l’enquête publique qui se déroulera du 12 octobre au 10 novembre. Le dossier pourra être consulté aux heures d’ouverture du service Urbanisme.

www.couvin.be