Disparition de Michel, 74 ans, à Namur : avez-vous vu cet homme ?

Michel mesure 1m70 et est de corpulence forte. Il a les cheveux châtain foncé et courts et les yeux bruns.

Au moment de sa disparition, il portait une chemise à carreaux de couleur bleu turquoise et blanche à manches courtes, un gilet vert de marque “QUECHUA”, un training gris, une veste de couleur bordeaux de marque “QUECHUA” et des chaussures en cuir de couleur brunes à lacets. Il était en possession d’un sac à dos noir.

Cette personne peut paraître confuse.

Si vous avez vu Michel ROBAEYS ou si vous connaissez l’endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro gratuit 0800 30 300.