Melvin Lecoq : un jeune entrepreneur namurois qui veut bousculer l’immobilier wallon

Cette année-là, 10 appartements sont sortis de terre à Huy. Un an plus tard, Melvin a fait l’acquisition à Maizeret d’un terrain en bord de Meuse où, "Le Quintessence", une résidence comptant 31 appartements de standing voit le jour. En juin 2023, un nouveau projet de 16 appartements est lancé à Andenne, tandis qu’en 2024, un autre de 28 logements prendra place à Maizeret. Au total, en 2024, 53 appartements seront en construction et une cinquantaine supplémentaire sera à l’étude pour 2025-2026, dans la province de Namur et de Liège. Colossal.

Du Canada à la Belgique

Si Melvin Lecoq connaît des débuts fulgurants, le monde de l’immobilier lui était encore bien lointain il y a peu. En effet, alors qu’il n’avait que 9, ses parents ont émigré au Canada où ils se sont lancés dans la restauration. Plusieurs établissements ouvriront. Petit à petit, Melvin montera les échelons dans l’affaire familiale. "Un jour, mon père m’a dit ‘si tu veux augmenter ton salaire, tu dois augmenter les marges des restaurants, mais sans sacrifier la qualité." Entre négociations avec les fournisseurs et la diversification des activités avec le lancement de foodtrucks, notamment, cette philosophie fait mouche. Le jeune homme en étude d’économie finira par posséder 20% du groupe avant sa vente.

C’est à ce moment-là que Melvin choisira de revenir à ses racines, tout en conservant les leçons apprises outre Atlantique.

Durable, intelligent, moins cher

La force du jeune entrepreneur réside tant dans sa volonté de bousculer les codes que de répondre au besoin d’un logement abordable. "Être réactif, c’est finalement déjà avoir un train de retard. Ce qu’il faut aujourd’hui, c’est être proactif" Pour se démarquer, le Namurois mise sur les prestations et un prix brut au mètre carré annoncé en moyenne 10% moins cher que la concurrence. Côté prestations, on retrouve dans ces immeubles des boîtes aux lettres et des ascenseurs connectés, des connexions pour des bornes de rechargement ou encore la mise à disposition de vélos et de trottinettes électriques... "Les communs sont également raccordés à des panneaux solaires. Nous misons sur des pompes à chaleur pour le chauffage et nous proposons aussi des systèmes de refroidissement par le sol, par exemple."

Le tout sans jamais sacrifier la qualité. Pour y parvenir, Melvin rogne sur ses marges, mais surtout, il n’hésite pas à prendre son bâton de pèlerin et va négocier avec les fournisseurs, comme il le faisait déjà pour le Grana Padano dans l’affaire familiale. "C’est vrai, j’ai une petite structure, ce qui facilite les choses. En ce qui concerne les fournisseurs, je leur explique que je suis jeune, et que s’ils n’embarquent pas sur le bateau maintenant, ils n’y seront pas pour 30 ans. Ils ont tout à gagner, ils y sont sensibles"

S’adapter aux besoins

Toujours dans cette logique proactive, en réponse aux crises Covid et énergétique, de même qu’à l’augmentation des coûts des matériaux, Melvin a revu son modèle pour proposer des logements avec de véritables espaces de bureaux pour le télétravail. À terme, les appartements seront également plus petits, mais il y a lieu de relativiser comme l’explique l’entrepreneur. "En réalité, on veut rester accessible. Plus petit, ça veut dire qu’on va se mettre dans la moyenne des dimensions de nos concurrents, mais avec des prestations qu’ils ne proposeront pas. Je poursuis dans ma niche."