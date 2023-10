Un premier festival dédié aux bières namuroises fera mousser l’automne à la citadelle

Douze brasseries locales

À la citadelle on ne fait plus non plus la distinction entre les saisons. "Ces deux dernières années, nous ne basculons plus dans une basse saison. On constate que nous avons de plus en plus de fréquentation durant les cinq mois d’automne et d’hiver", commente Christine Laverdure, directrice du CAC (Comité animation citadelle). De quoi motiver l’équipe à renouveler le menu d’année en année. Comme avec ce rendez-vous dédié aux mousses locales. "On a sélectionné les brasseries qui ont une production ne dépassant pas 12 500 hectolitres", détaille Michaël Vermeren, figure bien connue de la zythologie et professeur au CEFOR, en charge de la programmation du festival. Douze producteurs ont été retenus. "Il faut que leurs bières soient brassées à Namur où que la recette soit d’origine namuroise", précise Michaël Vermeren. La programmation est, au final, un panel représentatif de ce qui se fait dans le secteur du houblon local. Avec des breuvages dont la renommée n’est plus à faire, comme ceux proposés par la brasserie du Clocher à Malonne ou la Caracole à Dinant, et d’autres moins connus mais qui pourraient d’ici peu s’imposer dans les frigos des amateurs. C’est le cas de la Babeleir Beer dont la gamme a été élaborée par Jean-Benoît Castelain, originaire de Loyers. Ses bières disponibles en canettes – "avec de belles étiquettes parce que j’aime ça", dit-il – alternent tradition et expérimentation. Plusieurs noms font référence à une vedette de la chanson avec notamment la "Hugues" (au frais) ou la "Froment" (Pagny). "Cet automne, je sortirai une ambrée… l’Ambrée (Rieu)", prévient Jean-Benoît Castelin.

À Fosses-la-Ville, Nadine et Étienne Huysentruyt sont des zythologues moins précoces. "On a créé notre brasserie avec mon épouse afin de ne pas se retrouver à rien faire une fois pensionnés", explique Monsieur. Li P’tit Brèssène est déjà riche de onze bières différentes. Une palette à laquelle il faut ajouter des préparations plus ciblées. "On a notamment mis au point une bière au potimarron pour le château de Montaigle", dit Étienne Huysentruyt.

Savoir-faire, escape game et dédicaces

Lors de ce premier salon des bières namuroises, les découvertes ne seront pas uniquement gustatives. Des activités destinées à faire la lumière sur le savoir-faire brassicole sont également proposées. Grâce à la présence de l’école de la bière namuroise, Hoptimalt-Beer Academy, et de l’association LudOtium, qui reproduit les techniques en vigueur entre le XIIIe et le XIVe siècle.

Les plus joueurs auront l’opportunité de s’essayer à Chope l’apéro, un concept d’escape game élaboré par un couple d’Haversin et au terme duquel il sera possible de remporter de la bière bien sûr ainsi que d’autres produits de bouche.

Les perdants qui souhaiteraient tout de même ramener un souvenir de leur passage à ce premier salon organisé à la citadelle pourront se rabattre sur les albums de la série Du côté de chez Poje, le patron de bistro le plus célèbre de la BD. Le dessinateur Michel Carpentier sera en dédicace durant le festival.

Enfin, pour ceux qui ont encore soif, où ceux qui n’aiment pas la bière, la citadelle a d’ores et déjà fixé les dates de son salon des vignerons namurois: les 10 et 11 février 2024.

Les 25 et 26 novembre de 14h à 20 h, aux Hangars aux affûts. Navettes gratuites depuis Terra Nova et l’Esplanade. PAF: 6 € (pas de prévente). Un verre de dégustation et un jeton offerts. Sur le site, les boissons sont au prix de 3 €. Il faut s’acquitter d’un supplément de 10 € pour l’escape game.