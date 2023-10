Entreposage de véhicules et autres mitrailles sur un terrain à Hamois : “allons-y gaiement et tant que ça passe, on continue”

Des véhicules usagers non dépollués, mitrailles et autres déchets ont été entreposés sur un terrain situé dans la commune d’Hamois il y a quelques années. Terrain qui se trouvait en grande partie en zone agricole. Son relief a aussi considérablement été modifié. Un agent constatateur de la Région wallonne a constaté ces infractions en mai 2021. Le propriétaire du terrain, marchand de ferrailles et sa compagne, sont poursuivis devant le tribunal correctionnel de Namur. “On a un terrain, on fonce. On l’empierre, on démantèle des déchets dangereux sans rien respecter,… Ce n’est pas la jungle mais allons-y gaiement et tant que ça passe, on continue”, explique le parquet de Namur qui insiste sur le “caractère sauvage” des faits.