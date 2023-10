Un Hollandais écope de 1.000 d’amende à la suite d’une partie de pêche organisée en Meuse

Ceux-ci ont relevé quatre infractions : pêche en zone interdite, détention de gardons de moins de 15cm, pêche simultanée avec plus de deux lignes à main et jet d’un déchet, en l’occurrence un mégot de cigarette.

Le principal intéressé conteste tout. “Sur le terrain, la zone interdite doit être délimitée par des panneaux. Ce qui n’était pas le cas”, plaide son conseil. “Les gardons ? Ils provenaient d’un commerce et il s’en servait pour pêcher. Il ne les a pas prélevés dans la Meuse. La troisième ligne de pêche ? Elle était au sol et non à l’eau. Quant au mégot, il a simplement éteint sa cigarette au moment du contrôle et l’a repris par la suite. Il n’y a aucune photo au dossier. Si on avait voulu prouver quelque chose, il aurait fallu en prendre. ”

Du côté de la Région wallonne, on rappelle que les procès-verbaux font foi. Jugement le 13 novembre.