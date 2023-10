"Namur" par le chanteur Noli : un hymne populaire, et pourquoi pas estudiantin, pour les cent prochaines années ? (vidéo)

Professeur de gymnastique dans une école primaire de Braine-l’Alleud, Tom "Noli" Coclet s’est ainsi libéré un peu de temps pour créer de nouveaux morceaux. À commencer par un véritable hymne pour la capitale wallonne, sobrement intitulé Namur, et dévoilé à l’occasion des dernières fêtes de Wallonie. " C’était la surprise de l’hommage à François Bovesse, le lundi avant le gros week-end festif. Comme il y a deux ans, quand j’avais repris une chanson de Grand Corps Malade sur le thème de la place de la Femme dans notre société, le comité central de Wallonie m’a invité à participer à la cérémonie."

Le musicien namurois Tom Coclet. ©Ugo Arquin

À la base, le chanteur et le comité cherchaient une chanson existante. Mais, après tout, si des villes (à l’instar de Toulouse, Amsterdam ou Bruxelles) possèdent leur chanson fétiche et éponyme, pourquoi ne pas tenter le coup.

"En une heure, j’avais ma chanson, explique Tom. Sur base d’une idée de mélodie piano-voix que j’avais déjà en tête, les mots sont venus assez vite: j’ai grandi à Namur et dans les environs. Namur, c’est la fête déjà mais aussi la vieille ville, la citadelle, l’eau omniprésente. Elle a de la gueule, notre ville. Avec ma voix grave, je voulais créer le contraste, j’aimais bien raconter l’histoire de ce petit gars qui vient d’un petit village – Liernu – à qui on a dit tant de choses sur la ville avant qu’il ne la découvre. Je ne voulais pas que ce soit uniquement descriptif, je voulais une approche personnelle et véridique. "

Plutôt que de montrer sa bobine, Tom a illustré son clip avec des images filmées par le drone de François Rauchet et montrant Namur vue du ciel et dans tous ses états. L’occasion de donner de la hauteur et de la profondeur à un titre voulu "épique". "Je voulais quelque chose qui puisse être repris en chœur par une foule." Et ça n’a pas manqué. "Outre la présentation lors de l’hommage à François Bovesse, j’étais en concert dans la rue de Bruxelles, le dimanche des fêtes. J’étais comme sur un ring, ce fut un peu acrobatique. Beaucoup de potes sont venus me voir, mais pas que. Comme tout le monde avait entendu la chanson toute la semaine, beaucoup de personnes m’ont accompagné."

Une semaine plus tard, Tom s’étonnait d’être arrêté, dans un tout autre événement (une brocante) par des gens qu’il ne connaissait pas mais qui l’avaient reconnu et le félicitaient. "Les gens s’identifient à mon texte, ils se l’approprient un peu. Je n’avais jamais fait ça auparavant, une chanson pour les gens. En fait, j’aimerais encore profiter de cette chanson. Je ne voulais pas la remettre tout de suite dans un carton après les Fêtes. Elle pourrait aussi se faire sa place dans le répertoire des soirées étudiantes. Li bia bouquet est déjà repris dans toutes les Namuroises et Louvain-la-Neuve a sa chanson de guindaille. " Affaire à suivre.

Aussi Honnête que possible

Noli a fait coup double en dégoupillant, dans une autre atmosphère tout aussi namuroise, plus nocturne et rebelle, un second clip (tourné par temps de masques et de Covid): Honnête.

Entre un piano hissé au milieu du théâtre de verdure et quelques belles voitures prêtées par un ami collectionneur, le chanteur namurois se la joue à l’américaine, un peu gangsta et rappeur. "J’aime mettre en avant le second degré, voire plus. Beaucoup de mes textes vont dans ce sens-là. Pour le clip d’Honnête, j’aurais voulu pousser encore plus les curseurs mais je me frotte toujours aux limites de l’autoproduction."

Raison pour laquelle, Noli, souvent accompagné d’une bande de musiciens rencontrés à The Voice, a envie de s’y mettre à fond ces prochains mois. "J’aimerais bien trouver un label qui me permette de sortir des choses plus conséquentes."