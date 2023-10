E411: l’échangeur d’Éghezée sera rouvert à la circulation vers Bruxelles ce mercredi

Le chantier de réhabilitation de l’E411 entre Daussoulx et Thorembais-Saint-Trond se poursuit, a indiqué ce mardi un communiqué de la Sofico, la Société de financement complémentaire des infrastructures. Plusieurs étapes notables s’achèveront dans les jours et semaines à venir, permettant, vers la capitale, de libérer l’échangeur d’Éghezée et par la suite l’autoroute, d’Aische-en-Refail à Thorembais-Saint-Trond.