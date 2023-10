Les faits se sont déroulés entre le 1er janvier et le 2 août 2022. Le couple à la tête de ces agissements a déjà été condamné pour un trafic du même genre en avril 2022, 6 kilos de cannabis avaient été écoulés à la prison de Jamioulx.

Selon le parquet, le prévenu, détenu à la prison de Namur où il était décrit comme le principal dealer de l’établissement, pilotait ce trafic de cannabis et de cocaïne qui comptait 45 clients depuis sa cellule, avec l’aide de sa compagne. L’affaire a débuté par la plainte de la maman d’un détenu de la prison de Namur, qui s’étonnait que son fils réalise de nombreux virements. Ceux-ci concernaient l’achat de stupéfiants et étaient destinés à la prévenue, qui était présentée comme “l’avocate” de son compagnon. Un autre détenu versait l’intégralité de ses allocations de mutuelle à la prévenue en échange de stupéfiants. La prévenue, qui avait écopé de 3 ans de prison avec sursis pour les faits commis à la prison de Jamioulx, commentait : “J’étais amoureuse, je ne me rendais pas compte que cette relation était toxique, un vrai poison. C’était une grosse erreur et je n’ai pas d’excuse.” Son ex-compagnon, qui a déjà passé 18 ans en prison, niait être le dirigeant d’une association. “Je n’étais qu’un intermédiaire. Ce dossier est une blague, cette instruction est un gâchis. La justice n’a plus de définition pour moi”.

Les autres prévenus fournissaient la drogue et l’acheminaient en prison, notamment lors de visites hors surveillance. Une des prévenues a notamment amené de la drogue lors d’une visite à laquelle elle avait emmené ses 3 enfants de 7, 5 et un an. Une autre a été interpellée avec 4000 euros de drogue sur elle : cocaïne, herbe et résine de cannabis. 47 faux billets de 500 euros ont par ailleurs été saisis dans le cadre du dossier, ils étaient destinés à passer une commande de 20.000 euros de cocaïne.

Le parquet de Namur réclamait des peines lourdes au vu du caractère organisé des faits, des quantités importantes évoquées et des antécédents des protagonistes.

6 ans de prison ont été prononcés à l’encontre du principal prévenu, sa compagne écope de 5 ans de prison assortis d’un sursis probatoire de 5 ans. Un prévenu écope de 4 ans ferme, un autre protagoniste du dossier de 4 ans avec sursis. 40 mois ferme et 40 mois avec sursis ont été prononcés, tout comme une peine de travail de 200 heures et 2 acquittements.