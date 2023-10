Lacéré, violé avec un bâton et brûlé avec une plaque chauffante : une nuit abominable pour un Namurois, sur qui on a relevé 19 plaies

La scène dont il est question a eu lieu le 5 août 2022, entre 2 h 54 et 4 h 05. L’homme qui a été victime de ces sévices, qui ont été filmés par les prévenus, a trouvé refuge dans une épicerie située à proximité du boulevard Mélot sur le coup de 7 h 30. Le visage ensanglanté, il a expliqué qu’elle avait été la proie d’un règlement de comptes durant la nuit alors qu’il était chez une amie, la troisième prévenue du dossier.

La victime, retenue contre son gré, a subi des lacérations et des coups de couteau, a été violée avec un morceau de bois et brûlée sur le corps avec une plaque chauffante. Un des auteurs de ces sévices n’a pas été interpellé depuis les faits, alors que le deuxième avait été condamné le 12 mai 2022 à 40 mois de prison avec sursis pour tentative de meurtre. Il explique : “Nous avions pris de la cocaïne et des médicaments, de l’alcool aussi. Je n’ai pas vraiment de souvenirs de la scène. Mais je reconnais les faits, les enquêteurs m’ont montré les vidéos.” 15 ans de prison sont requis contre les deux hommes, tout comme 5 ans de mise à disposition du tribunal d’application des peines.

10 ans de prison et 5 ans de mise à disposition du tribunal d’application des peines sont requis contre l’occupante de l’appartement qui n’est pas intervenue lors de la scène et a même encouragé ses complices. La veille des faits, elle avait été relâchée sous conditions après avoir été entendue dans le cadre d’un dossier de vol avec violence. “Je ne voulais pas que cela arrive, j’aurais voulu m’échapper. J’en fais encore des cauchemars. Ils m’ont demandé de filmer”

La raison de ce massacre ? La victime aurait fait des avances à la compagne enceinte de l’individu actuellement en fuite. Le substitut Vandermeiren précise : “19 plaies différentes ont été relevées par le légiste sur la victime, qui portait des brûlures aux 2e et 3e degrés. Elle a dû être transférée à l’hôpital des grands brûlés de Charleroi. Des lambeaux de peau se détachaient de son corps. Elle a subi une incapacité de plus de 4 mois suite à cette scène préméditée.”

Me Balaes a demandé au tribunal de prononcer “une peine à un chiffre” à l’encontre de son client, en aveux des faits depuis qu’il a vu les vidéos de la scène. Le conseil de la prévenue demande que les faits soient requalifiés en abstention coupable et refus de porter secours et un sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive de 14 mois déjà effectuée est plaidé. “Elle n’a que 21 ans, son casier était vierge au moment des faits. Elle est alcoolique depuis l’âge de 10 ans, souffre d’un retard mental et n’était pas en mesure de résister à l’effet de groupe. Elle n’a pas touché la victime.”

Jugement le 16 novembre.