Lignes TEC supprimées à Jemeppe, Sombreffe et Gembloux: des discussions, pas de changement

"Un manque de communication"

L’initiatrice de la pétition a proposé des alternatives. Son but: qu’un bus passe, comme avant, tant à Velaine que sur la chaussée d’Éghezée à Jemeppe. "L’idée, c’est d’agrandir la ligne 721 qui démarre de la gare des bus d’Onoz. Plutôt que de directement partir vers Spy, nous avons demandé qu’il monte à Velaine avant de faire une boucle par le centre de Jemeppe. Nous avons également demandé pour obtenir, au moins, trois passages par jour." La proposition a été prise en considération par les personnes présentes autour de la table. "Disons qu’ils nous ont écoutés et ont pris note. Nous souhaitons également une modification de l’horaire de la ligne 76 en direction la gare de Moustier afin de faciliter la correspondance avec les départs des trains. Nous aimerions également bénéficier de départs supplémentaires de bus à la gare dans la mesure où, aujourd’hui, si une personne arrive à Moustier à 18h30, elle n’a plus aucun bus vers Jemeppe à disposition."

Le groupe de la ligne 23 a également profité de ce rendez-vous pour exprimer son mécontentement. Le premier point: la communication. "Car nous nous sommes retrouvés sans bus du jour au lendemain. Nous en avons également profité pour demander pour quelles raisons ils avaient modifié les trajets. Leur réponse: pour toucher le plus de monde possible. Je l’entends mais si c’est au détriment de nombreux utilisateurs, ça n’a pas de sens ! Ils ont complexifié la vie de nombreux usagers." Second point: les tarifs. "Nous parlons beaucoup des étudiants. Mais les travailleurs qui souhaitent prendre le bus puis le train depuis la gare de Moustier ou Jemeppe pour se rendre à Namur doivent dépenser 400 € pour un abonnement TEC et c’est même plus cher pour un abonnement SNCB ! Pour un travailleur, le choix est donc vite fait entre sa voiture et le train."

Il est impossible de savoir si ces alternatives verront le jour ou si les remarques seront prises en compte. Aucune réunion n’a été reprogrammée avec le groupe de la ligne 23. "C’est pour cette raison, également, que je ne suis pas très confiante. Je sais qu’il y a une réunion prévue entre le TEC, l’AOT et les élus communaux dans un mois." À voir si ça permet, au bout du compte, de faire bouger les lignes.