Betteraves: on cultive en bandes les progrès espérés pour demain

C’est la Raffinerie tirlemontoise (RT) qui est aux commandes de ces sept hectares de cultures, à l’entrée d’Eghezée, au bord de la chaussée de Namur et de la route de La Bruyère.

"Tout comme les autres entreprises mais aussi les secteurs de la vie économique, nous avons aussi nos objectifs environnementaux à respecter, comme la réduction de 30% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030", situe Sylvie Decaigny, agro-manager pour la RT. "Nous voulons donc prendre les devants en tentant de nouvelles méthodes de culture mais aussi en partageant les expériences avec les agriculteurs ou encore nos clients."

Le principe est assez simple. Pour chaque type de culture (betteraves, chicorées…), deux larges bandes sont plantées avec la même variété. Mais sur la gauche, on tente des techniques très innovantes, inhabituelles et même parfois un peu risquées. Sur la droite, le fermier à qui est confiée la mission globale (l’Eghezéen Fabrice Flamend) optera pour des techniques modernes qui ont déjà fait leurs preuves.

"Pour les betteraves, on a tenté la technique du strip-till (travail du sol en bandes") ", présente l’agronome."Cette option a plutôt la cote, surtout pour contrer les phénomènes d’érosion."Les différences entre les deux bandes ne sont pas phénoménales. "Mais on sait qu’il faut de plus en plus s’intéresser à la fertilité du sol lui-même. S’il a déjà tous les éléments qu’il lui faut, il faudra moins d’apports d’engrais, par exemple."

Un essai, ça prend un an

Les couverts végétaux en interculture jouent un rôle très intéressant sur ce point. "L’idéal est de combiner ces plantes et d’y introduire des légumineuses comme le trèfle ou la vesce. Elles captent aussi l’azote qui est dans l’air." Et ça aussi, c’est de l’engrais supplémentaire.

Ce champ, c’est aussi un lieu d’échange et de vulgarisation. "On propose aussi aux grands clients du secteur, ça peut être des chocolatiers, de venir se reconnecter avec la nature et la manière dont on cultive la betterave pour finalement produire le sucre dont ils ont besoin. Ils peuvent ainsi se rendre compte que c’est une réalité complexe", rappelle-t-on à la Raffinerie tirlemontoise. "Les agriculteurs mais aussi les clients ont pas mal d’infos à nous transmettre, sur les difficultés, les attentes…"

Sur ce champ éghezéen, une rotation va aussi s’appliquer, comme dans les cultures classiques. "C’est aussi la difficulté de toutes ces nouvelles expériences", souligne encore Sylvie Decaigny. "Pour réaliser un essai, il faudra une année complète. Et bien plus pour pouvoir comparer, confronter avec des météos différentes…" Il faut aussi laisser à la nature l’occasion de prendre son temps.