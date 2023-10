Naninne : L’Atelier, une entreprise de travail adapté qui fête ses 60 ans et a toujours besoin de nouvelles recrues (vidéo)

Pour Lara Kotlar, porte-parole de l’Agence wallonne pour une vie de qualité (AViQ), il s’agissait là du "plus moche terme du monde" et elle est bien contente qu’un changement de dénomination soit intervenu en 1995. "Car dans ETA, il y a “travail” et le travail participe à l’inclusion", a-t-elle souligné jeudi lors d’un point presse à l’occasion des 60 ans de L’Atelier.

L’entreprise agréée et subventionnée par l’AViQ permet à des personnes porteuses d’un handicap d’accéder à un travail rémunéré, local, durable et valorisant. Elle réalise des missions de sous-traitance industrielle (comme le conditionnement et le montage électromécanique) et de proximité (tels que l’entretien des parcs et jardins, le nettoyage des vitres et l’entretien des sols).

Maxime Goffinet, directeur général, n’est pas peu fier que certains clients fassent confiance à L’Atelier depuis plus de 20 ans, à l’image de la Ville de Namur (pour les parcs et jardins) ou de la chocolaterie Galler (pour la mise en sachet et les emballages). Pour le co-pilote général de Galler, Salvatore Ianello, ce partenariat coulait de source tant L’Atelier est "un partenaire professionnel qui fait preuve de rigueur, qui livre à temps et qui a une forte capacité d’agilité et d’adaptation". Et Salvatore Ianello d’ajouter: "Je voulais aussi que l’humain soit au centre et une relation vertueuse avec la planète (voir ci-contre). Ici , ce s conditions sont remplies."

©EdA-Vincent Lorent

De belles carrières et de belles histoires

Malgré ses six décennies d’existence, L’Atelier manque encore de visibilité. "Ça nous pénalise, indique Maxime Goffinet. Beaucoup ne connaissent pas notre qualité d’expertise." Et l’ETA souhaite pourtant engager de nouveaux collaborateurs. "Pour le moment, on cherche surtout pour les parcs et jardins et l’entretien des sols", indique Maxime Goffinet, rappelant que chaque personne bosse à son rythme et que les postes de travail et les équipements sont adaptés. "L’entreprise s’adapte aux collaborateurs et non l’inverse !"

Xavier, par exemple, qui souffre du syndrome de Gilles de la Tourette, est dans son élément depuis six ans comme agent de conditionnement dans l’alimentaire. Il est arrivé à L’Atelier grâce au centre d’accompagnement qui le suit depuis plusieurs années. "Je sais à l’avance les tâches que je dois accomplir le lendemain. Je me sens épanoui, serein, rassuré et j’ai une oreille attentive à tout moment auprès de mes responsables ou du service d’accompagnement psychosocial, témoigne-t-il. C’est moins stressant que mon job précédent dans la vente. Ici, j’ai même rencontré ma compagne avec qui je viens d’acheter une maison."

©EdA-Vincent Lorent

Pour travailler dans une ETA, il faut avoir une reconnaissance de l’AViQ et remplir plusieurs autres conditions liées notamment à l’âge, au type d’enseignement, à une éventuelle période d’inactivité, etc. Elles sont mentionnées sur le site internet de l’AViQ. "Ces conditions sont complémentaires, cumulatives ou uniques et relativement “facilement rencontrables”, précise Lara Kotlar. À L’Atelier, il y a des CDI et de belles histoires à la clé, comme celles de Xavier."

Pour accompagner les candidats qui éprouvent des difficultés à trouver un emploi, l’ETA de Naninne collabore avec la Mirena de Namur-Dinant. "Dans notre société actuelle, le handicap fait qu’on trouve plus difficilement un job, observe sa directrice Sandrine Everard. On essaie de mettre la bonne personne à la bonne place. En une dizaine d’années, on a mis entre 20 et 25 candidats au travail et ça s’intensifie ! L’Atelier permet à chaque personne de s’intégrer et de mettre en valeur ses talents." Faire de la différence une force, c’est le défi de L’Atelier qui, endéans ces 60 prochaines années, souhaite inclure toujours plus de personnes, développer de nouvelles activités de sous-traitance voire ses propres produits !

Pour postuler: service.social@atelier-namur.be. Infos sur le site atelier-namur.be.