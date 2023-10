Namur : Comment le musée Rops a été sauvé

Un achat historique par l’ampleur du lot, une vingtaine d’œuvres, par un montage financier inédit au sein d’un consortium d’institutions. Historique enfin par le coût total de l’opération: environ 1 200 000 €, dont 526 000 € à charge de la seule province de Namur.

Depuis le début de la semaine, la presse a été mise au parfum de ce qu’il se tramait par une invitation à une conférence de presse, ce vendredi, au musée Rops, sous le titre Rops chez lui à Namur pour toujours. On devinait des acquisitions mais impossible d’en savoir plus, le dossier étant sous embargo. Et pour cause, il n’était pas encore voté.

Vendredi matin, il a fallu attendre l’approbation (à l’unanimité, et sans un mot de travers) de ce marché public par le conseil provincial pour que le député président du collège, Jean-Marc van Espen, et le directeur du service des musées et du patrimoine culturel de la Province de Namur, Julien De Vos, détaillent au musée les dessous du protocole d’accord signé avec les héritiers d’un collectionneur namurois, feu Jean-Pierre Babut du Marès, décédé en octobre 2019.

Une négo stressante

La collection de cet admirateur de Rops avant l’heure, et ambassadeur de son œuvre dans le monde entier, est qualifiée de majeure. Les œuvres les plus célèbres, telles les deux Dames au Pantin, et bien d’autres dessins, se trouvent d’ailleurs mises en dépôt au musée de longue date.

En mars dernier, cette convention de mise à dépôt a expiré. Ce qui a amené les trois enfants du défunt, courant 2022, à faire part à la conservatrice Véronique Carpiaux de leur intention de vendre la totalité de la collection. Ils avaient la liberté de reprendre les œuvres déposées et les vendre où bon leur semblait, moyennant un préavis de 3 mois. Ce qu’ils n’ont heureusement pas fait, souhaitant sans doute aussi qu’elles demeurent dans la ville natale de leur auteur, et sauver le musée d’une catastrophe que leur papa affectionnait.

À aussitôt commencé un marathon de réunions et de négociations, vu le montant de la transaction en lien avec la cotation des œuvres de Rops sur le marché de l’art: plus d’un million, au bas mot.

Le musée Rops étant provincial, et le budget limité pour acquérir des œuvres, c’est le député-président Van Espen qui a pris l’initiative d’alerter d’autres niveaux de pouvoir pour réunir les fonds: la Fédération Wallonie-Bruxelles, par l’entremise de la ministre de la Culture Bénédicte Linard et le cabinet du ministre-president Pierre-Yves Jeholet, mais aussi la Fondation roi Baudouin, dont le mécénat en faveur de l’art est reconnu. Enfin, l’ASBL des Amis du musée de Félicien Rops.

Ce n’était pas gagné

Tous se sont mis à table et décarcassés pour monter un dossier de financement à quatre mains. Une mobilisation à la hauteur de l’enjeu: que ce patrimoine artistique belge de renommée internationale reste à Namur. "Il fallait absolument éviter que les œuvres en dépôt au musée soient dispersées dans le cadre de ventes publiques", dans des salles européennes prestigieuses. Jean-Marc Van Espen évoque même une période de stress, au cours de laquelle il a dû convaincre les vendeurs de patienter, au motif premier que les procédures pour engager des dépenses sont strictes et longues quand il s’agit d’argent public.

Avant d’aller plus loin, et de décider de tout achat, les potentiels acquéreurs ont obtenu de la famille Babut du Marès que la collection soit inventoriée et expertisée, et que les œuvres fassent l’objet d’un contrôle de leur état sanitaire. Ce qui fut fait.

Dans ce contexte parfois tendu, les négociations ont duré quelques mois, "mais nous nous sommes finalement accordés sur un montant, ce qui n’était pas gagné d’avance se réjouit le président du collège provincial. "L’accord est merveilleux dans la mesure où il inscrit durablement le musée Rops dans le temps. Il assied sa réputation", dit-il, en ce qu’il permet d’offrir une vue complète de l’œuvre, à différentes époques.