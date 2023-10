Bioul (Anhée) : un ferronnier… à la tête d’un tout nouveau festival métal, le BiouStock MetalFest

Le 11 novembre prochain, la Maison de la ruralité va vibrer de décibels métalliques. Un lieu inédit, où ce genre d’événement, d’habitude, ne peut pas se tenir. La Commune a finalement et exceptionnellement dit oui.

Depuis la fin du Métal Méan (Havelange), il y a une place à prendre pour les fans en noir. Les jeunes Anhétois l’ont bien perçu. Martin Chiaradia rassure et coupe court d’emblée aux a priori: "Le métal, contrairement à ce que tout le monde peut croire, ce sont des gens tout à fait corrects. C’est surtout un public fidèle." D’après lui, les voisins sont prévenus, et invités à venir passer leur tête lors de l’événement.

Quatre groupes de la région bruxelloise et de Namur (lire par ailleurs) se succéderont lors de la soirée. Ils proposeront des compositions originales. "On veut faire un truc nickel, pro." À voir le dossier de sponsoring et le site internet du festival, soigneusement produits, on veut bien le croire.

L’équipe qui chapeaute l’événement, constituée de personnes aux compétences diverses et pointues (informaticien, graphiste, etc.), est à fond. "On a une bonne dynamique, on s’entend tous bien." Elle peut compter sur une pléiade de bénévoles pour le jour J.

L’ambition des huit potes qui font partie du comité c’est d’aller un cran plus loin à l’avenir. "Ce que j’aimerais l’an prochain, c’est qu’on arrive à monter un mini-festival. Je suis en train de regarder où on pourrait le faire", ajoute celui qui est aussi échevin des Sports et des Finances à la Commune d’Anhée (ça aide !).

Le mini-festival qui pourrait voir le jour à Bioul ne serait pas uniquement axé sur le métal. Il est question de faire évoluer le concept. "On fera peut-être encore un événement métal l’an prochain. Mais par la suite, on pourrait incorporer du grunge, durock, etc . J’ai envie qu’on soit éclectique." C’est en tout cas le souhait de Martin Chiaradia, fan de métal (mais pas que, il suit aussi des cours d’opéra !)… et ferronnier de son état. "J’aime le métal dans tous les sens du terme", s’amuse le jeune homme aux multiples casquettes.