Sambreville: permis accordé pour le quartier d’habitats légers à Moignelée

Une, deux et trois chambres

Grâce à ce permis, l’ASBL de Dominique Bigneron pourra construire, au maximum, 15 unités doubles à une chambre (donc 15 bâtiments divisés en deux logements): il y aura 26 logements d’une chambre et 4 logements à deux chambres. "Il y aura également trois logements de trois chambres au-dessus du centre de jour", précise le créateur du projet.

Si le permis est désormais en poche, ce n’est pas pour autant que la première pierre sera posée demain. "Nous sommes en train d’étudier chaque ligne du permis. La Commune nous a également demandé de respecter un ordre précis pour le projet: la construction du centre de jour, ses abords, l’équipement du terrain puis, ensuite, la construction des modules et, enfin, les zones de loisirs. Nous attendons également la fin du délai de recours (NDLR: 60 jours) pour entrer dans le vif du sujet." Pour réaliser à 100% le projet, l’ASBL cherchera de nouveaux financements en plus du million généreusement offert par un mécène via le fonds Lokumo. "Nous avons reçu une promesse de subsides de 200 000 € de la Région wallonne mais elle ne concerne que le fonctionnement du projet. Cette somme d’argent ne nous aidera pas pour la construction."

Enfin, Dominique Bigneron précise que le nombre d’habitats dépendra des finances de l’ASBL. "Nous chercherons des fonds privés une fois que le délai de recours sera épuisé. Nous aimerions réussir à construire 30 logements mais si les finances ne nous permettent que d’en créer 22, c’est déjà très bien !"