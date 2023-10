À l’administration communale de Jemeppe, l’ambiance est à nouveau tendue

La situation décrite rappelle celle d’il y a deux ans. En juillet 2021, l’ensemble de l’administration communale a débrayé une journée pour dénoncer l’ambiance au travail, l’ingérence du politique, des problèmes de communication et, enfin, l’absence d’un directeur des ressources humaines. Si ce dernier point a été réglé et a permis d’apaiser les tensions, force est de constater que certains problèmes n’ont pas disparu. Même s’il n’est pas question de grève (voir ci-contre), il y a toujours un manque cruel de personnel puisque le taux d’absentéisme à la Commune est supérieur à 20%. La même charge de travail (voire plus), selon les différents contacts pris, doit donc être digérée par les personnes qui sont encore sur le pont dans les services. Et du boulot, à un an des élections communales, ça ne manque pas. "Il y a un malaise entre des membres de l’administration et le collège, nous dit-on. À tel point qu’il y a une tension dans les bureaux quand certains élus sont présents à l’administration communale. Nous nous demandons alors “Que vont-ils encore nous demander aujourd’hui ?” " Selon nos informations, le collège ne demande pas davantage de tâches mais insiste pour que ce qui a été demandé à plusieurs reprises par le passé soit, enfin, réalisé.

Points de vue différents

Autre point qui agace également le personnel, c’est que le collège a trop souvent tendance à changer d’avis. "Il demande la création d’un cahier des charges pour un projet et puis, quelques semaines plus tard, il tombe à l’eau. Ça donne l’impression d’avoir travaillé pour rien. Ce que le personnel administratif demande, c’est une remise en question du politique." Dans ce cocktail d’éléments, il faut également ajouter un ingrédient: les couleurs politiques. De nos différents contacts, il ressort qu’au sein de l’administration, nombreux sont ceux qui n’ont pas envie de travailler pour les idées de la majorité (MR, Les Engagés et Écolo). Ce qui a le don de ralentir certains dossiers et de titiller les nerfs du collège bien au fait de la situation. Des témoignages recueillis, certains nous disent également que ce sentiment de mal-être ne concerne pas tous les services. "La situation n’est pas pire qu’avant. Il y a du mieux mais il reste de nombreux efforts à fournir."

Ce qui est sûr, c’est que si la majorité veut faire sortir ses projets avant la fin de la législature, elle va devoir soigner le personnel administratif et technique. Sans quoi, cette dernière année risque d’être longue et éprouvante pour tout le monde.

Toujours des tensions au service travaux

Julien Michaux, délégué permanent CGSP, indique qu’il ressent un mal-être monter en puissance au sein de l’administration et du service technique. "Je ne peux nier que l’ambiance s’est améliorée et que les discussions ont été renouées entre les syndicats et le collège. Toutefois, je constate que de plus en plus d’affiliés me contactent ces derniers temps, notamment au service travaux. Les ouvriers m’indiquent que la direction (NDLR: pas le collège !) cherche plutôt à sanctionner que de trouver des solutions. Ce conflit existe depuis longtemps. Il a été masqué par la grève et les conflits avec le collège il y a deux ans. Il refait surface aujourd’hui."

Les ouvriers ressentent un manque de considération de la part de leur hiérarchie. "On les envoie par exemple faire un travail sans le matériel adéquat. Ils ne reçoivent toujours pas de bon de mission. Par conséquent, ils ne trouvent plus de sens à leur travail et, à la moindre râlerie, ils sont réprimandés." Quant aux propos du directeur général concernant la difficulté de remplacer les absents en raison de la courte durée des contrats, Julien Michaux a une autre vision: "S’il n’y a que peu de candidats, c’est avant tout parce que tout le monde sait qu’il y a une mauvaise ambiance de travail tant à l’administration qu’au service technique. Je ne vise pas le directeur général mais il y a des problèmes relationnels avec les supérieurs dans de nombreux services."

Quant au mal-être palpable, Julien Michaux ajoute que des affiliés lui indiquent qu’ils se sentent harcelés. "Attention, beaucoup d’éléments peuvent se cacher derrière ce terme. Je les envoie vers la médecine du travail qui enverra, au besoin, un rapport de manière collective à l’administration."